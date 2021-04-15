 

Грузия выведет войска из Афганистана вместе с НАТО и под контролем США

15.04.2021, 9:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“НАТО приняло решение постепенно завершить афганскую миссию до сентября этого года. Соответственно, по согласованному с НАТО графику грузинские подразделения также покинут Афганистан. У нас интенсивные консультации с нашим стратегическим партнером – США. Грузинский контингент покинет Афганистан по координации с ними”, – сообщил Гарибашвили.

https://www.facebook.com/GaribashviliOfficial/posts/3887333241357723

В Афганистане, по информации премьера, в составе контингента НАТО служат 860 грузинских военных. Они дислоцированы на авиационной базе Баграм, в Кабуле и Мазари-Шариф, уточнило агентство “Новости Грузия”. 

“Грузия на протяжении многих лет вносит достойный вклад в обеспечение мировой безопасности. Наши бойцы активно участвуют в военных операциях и миссиях НАТО и ЕС. Грузия впервые приняла участие в 2004 году и последние 10 лет постоянно участвует в миссии НАТО в Афганистане”, – проинформировал он.

Гарибашвили отметил, что для его страны как члена международного сообщества важно, чтобы Афганистан не превратился в убежище для террористов. 

“Мы гордимся тем, что способствовали достижению этой цели”, – заключил грузинский премьер.

В министерстве обороны Грузии заявили, что за время участия страны в миссии в Афганистане погибло 32 грузинских военнослужащих.

Контекст:Вашингтон ввел войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Это решение поддержали близкие союзники США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры “Аль-Каиды” и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения “Талибан”. Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана. 
Представители США и радикального движения “Талибан” 29 февраля 2020 года подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. 1 мая 2021 года – это крайний срок, установленный документом.
Телеканалы NBC News и CNN сообщали, что президент США Джо Байден рассматривал вариант продления пребывания военнослужащих в Афганистане на полгода. Источник CNN рассказал, что США хотят заставить “Талибан” согласиться на это.
По данным Пентагона, сейчас в Афганистане находится около 2,5 тыс. американских военнослужащих. В 2001-м их было 98 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.02 / Амстердам перехватил у Лондона статус европейского центра торговли акциями

01.01 / Венгрия отказалась от вакцины “Спутник V”. В России так не считают

29.06 / Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

13.08 / Главред белорусского Telegram-канала NEXTA Протасевич: Если протесты подавят, белорусы выйдут на тихую партизанскую войну

29.09 / Меркель провела переговоры с Пашиняном и Алиевым

13.09 / Разведка Великобритании испугалась российской ракеты

11.11 / Увольнение главы Пентагона Марка Эспера — это лишь начало 72 очень диких дней

18.07 / РСЗО «Торнадо-С» подключились к внезапной проверке войск на юге России

28.07 / Диетолог объяснил опасность употребления арбуза в больших количествах

15.02 / Козак: Цена на биткоин растет просто на хайпе. Надувается очередной пузырь. Пожалуй, самый большой в истории человечества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика