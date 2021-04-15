Грузия выведет войска из Афганистана вместе с НАТО и под контролем США

“НАТО приняло решение постепенно завершить афганскую миссию до сентября этого года. Соответственно, по согласованному с НАТО графику грузинские подразделения также покинут Афганистан. У нас интенсивные консультации с нашим стратегическим партнером – США. Грузинский контингент покинет Афганистан по координации с ними”, – сообщил Гарибашвили.

https://www.facebook.com/GaribashviliOfficial/posts/3887333241357723

В Афганистане, по информации премьера, в составе контингента НАТО служат 860 грузинских военных. Они дислоцированы на авиационной базе Баграм, в Кабуле и Мазари-Шариф, уточнило агентство “Новости Грузия”.

“Грузия на протяжении многих лет вносит достойный вклад в обеспечение мировой безопасности. Наши бойцы активно участвуют в военных операциях и миссиях НАТО и ЕС. Грузия впервые приняла участие в 2004 году и последние 10 лет постоянно участвует в миссии НАТО в Афганистане”, – проинформировал он.

Гарибашвили отметил, что для его страны как члена международного сообщества важно, чтобы Афганистан не превратился в убежище для террористов.

“Мы гордимся тем, что способствовали достижению этой цели”, – заключил грузинский премьер.

В министерстве обороны Грузии заявили, что за время участия страны в миссии в Афганистане погибло 32 грузинских военнослужащих.

Контекст:Вашингтон ввел войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Это решение поддержали близкие союзники США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры “Аль-Каиды” и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения “Талибан”. Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.

Представители США и радикального движения “Талибан” 29 февраля 2020 года подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. 1 мая 2021 года – это крайний срок, установленный документом.

Телеканалы NBC News и CNN сообщали, что президент США Джо Байден рассматривал вариант продления пребывания военнослужащих в Афганистане на полгода. Источник CNN рассказал, что США хотят заставить “Талибан” согласиться на это.

По данным Пентагона, сейчас в Афганистане находится около 2,5 тыс. американских военнослужащих. В 2001-м их было 98 тыс.

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