В КГГА надеются, что через две недели Киев вернется в “оранжевую” зону адаптивного карантина

По его словам, жесткие ограничения в Киеве “дали возможность стабилизировать ситуацию” с COVID-19. Поворозник отметил, что в городе “нет роста заболеваемости”, хотя “есть большое количество тяжелобольных” в медучреждениях столицы.

“Надеюсь, в течение двух недель мы сможем достичь показателей, чтобы перейти в “оранжевую” зону”, – подчеркнул он.

Поворозник также рассказал, что в КГГА, как и в прошлом году, будут разрабатывать правила празднования Пасхи в Киеве.

“Несмотря на то, в какой карантинной зоне мы будем по состоянию на 2 мая, будем точно разрабатывать правила, чтобы не допустить массового скопления людей. Если выйдем 30 апреля из “красной” зоны, то нам еще долго надо будет беречься, чтобы в ближайшее время туда снова не попасть”, – резюмировал он.

Контекст:В Киеве с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин. Не работают ТРЦ и учреждения культуры, кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.

С 5 апреля в Киеве начали действовать более жесткие карантинные ограничения. Весь общественный транспорт работает по специальным пропускам исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. 14 апреля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций продлила действие карантинных ограничений в Киеве до 30 апреля.

В Киевской горгосадминистрации заявили утром 5 апреля, что департамент транспортной инфраструктуры КГГА выдал 437 тыс. специальных пропусков. Всего их сделали 500 тыс., и больше печатать не будут, сообщал мэр Киева Виталий Кличко.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Киеве подтвердили более 181,6 тыс. случаев COVID-19, сейчас продолжают болеть около 64,3 тыс. человек. По состоянию на 13 апреля заняты в столице 70,4% коек для пациентов с коронавирусом.

Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. Согласно индикаторным показателям Министерства здравоохранения, на 15 апреля Киев находится в “красной” зоне эпидемической опасности.

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