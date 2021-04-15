 

На должность судьи нового админсуда Киева смогут претендовать все желающие – представитель президента в КСУ

15.04.2021, 9:50, Новости дня
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“Участие в конкурсе смогут принять все желающие. Вместе с тем каким образом будут проводить соответствующие процедуры – определит новообразованная Высшая квалификационная комиссия судей”, – отметил Вениславский.

Он ожидает, что Высшую квалификационную комиссию судей создадут после принятия во втором чтении законопроекта о новой процедуре его формирования.

Нардеп считает, что его коллеги из Верховной Рады поддержат инициативу президента Владимира Зеленского о ликвидации ОАСК.

Контекст:30 июля 2020 года на сайте президента появилась петиция с призывом ликвидировать ОАСК “в связи с полной потерей авторитета”, в октябре она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.
Зеленский заявил, что поддерживает перезагрузку Окружного админсуда Киева.
13 апреля 2021 года президент подал в Верховную Раду проект закона №5369, предусматривающий ликвидацию ОАСК и создание Киевского городского окружного административного суда.
Transparency International Ukraine считает, что это будет “ликвидацией через клонирование”.
Глава ОАСК Павел Вовк, комментируя инициативу, заявил, что глава государства “поддался на манипуляции отдельных активистов и по совместительству агентов иностранного влияния”.
В самом Окружном админсуде Киева, реагируя на внесенный Зеленским законопроект, заявили, что продолжают работу, так как на рассмотрении суда находятся 45 тыс. дел и материалов, которые “сами себя не рассмотрят”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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