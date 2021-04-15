Honda показала новый седан Honda Civic 2022

Пользователям стали доступны изображения обновленного седана Honda Civic XI Touring.

Официальная премьера данной модели состоится до конца текущего месяца. Напомним, осенью публике демонстрировали прототип данной модели, однако теперь известны более детальные особенности транспортного средства. В частности, по внешнему виду не стоит ожидать радикальных отличий. Презентация состоится 28 апреля, тогда как первыми приобрести Honda Civic XI Touring смогут уже летом на рынке США.

Кроме того, первая версия Honda Civic появилась в 70-х годах прошлого века. Автомобиль стабильно остается в числе самых востребованных у японского бренда. В дальнейшем в компании намерены продолжить обновлять модель Honda Civic, которая доступна в различных версиях кузова.