 

Компания Audi представила новые Q4 e-tron и Q4 e-tron Sportback

15.04.2021, 9:38, Новости дня
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Немецкий бренд Audi официально представил электрокроссовер Q4 e-tron, а также купеобразный паркетник Q4 e-tron Sportback.

Вместе с тем разработчики задействовали здесь платформу MEB, которая применяется на многих электрических автомобилях. Приобрести новые электрические кроссоверы станет возможным с моторами на 170-299 л.с. мощности в разных модификациях. Кроме того, новая модель получила систему заднего привода с запасом хода до 520 километров купи.

Приобрести модернизированные электрокроссоверы станет возможным в начале лета на европейском рынке. Предполагается, что начальная стоимость автомобиля составит от 41,9 тысяч евро. Эксперты прогнозируют, что выпущенные модели окажутся достаточно востребованными на местном рынке.



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