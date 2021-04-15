Байден потребовал от Путина закрыть КамАЗ для получения приглашения на саммит по климату

Президент США Джо Байден выдвинул России условие для участия в предстоящем саммите по климату.

Российская сторона должна полностью ликвидировать Камский автомобильный завод и весь имеющийся запас автомобильных запчастей для грузовых автомобилей.

В Белом доме считают, что российские большегрузы, выпускаемые КамАЗом, наносят непоправимый вред озоновому слою Земли. По данным Госдепа, из-за потоков российских дальнобойщиков в Европу количество озоновых дыр в этом регионе возросло на 22% по сравнению с прошлым годом.

Наиболее заметные ухудшения в земной стратосфере были зафиксированы над Берлином, Парижем и Лондоном. Американские климатологи возлагают всю ответственность на двигатели, которые устанавливаются на российские Камазы, и приравнивают их к скрытому климатическому оружию.

– Прежде чем говорить о климате и предпринимать совместные шаги по его улучшению, неплохо бы было доказать свою приверженность идеям бережного отношения к природе. Со стороны России мы таких шагов пока не наблюдаем. Пусть они продемонстрируют нам свою заинтересованность в данном вопросе и тогда мы будем рады видеть их на полях грядущего саммита. Полная ликвидация КамаАЗа приведет к возобновлению сотрудничества и нормализации отношений между нашими странами. Я протянул Владимиру оливковую ветвь мира и теперь решение за ним — принять этот дар или отказаться от него, — говорится в заявлении Байдена.

Американский президент считает, что от закрытия Камского автомобильного завода Россия сможет сэкономить около 3% ВВП и направить эти средства на борьбу с глобальным потеплением. В качестве замены упраздненному автомобильному заводу Байден предложил России покупать американские грузовики Caterpillar и Kenworth.

—