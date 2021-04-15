 

США решили ввести санкции против госдолга России

15.04.2021, 9:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у Банка России, российского Минфина и ФНБ, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным газеты, президент США Джо Байден издаст указ о расширении запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами. «Распоряжение запретит финансовым учреждениям США покупать новые бонды напрямую у российского Центробанка, министерства финансов и огромного Фонда национального благосостояния страны после 14 июня», – пишет газета, передает РИА «Новости».

«Однако одним смягчающим фактором является то, что учреждения США по-прежнему смогут торговать облигациями на вторичном рынке, сохранив при этом некоторые иностранные инвестиции, имеющие важное значение для российской экономики», – отмечает издание.

Таким образом, по сути введенные в августе 2019 года санкции, запрещавшие американским банкам участвовать в первичном размещении валютного российского госдолга (евробондов), расширяются на рублевые облигации (ОФЗ).

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. Как информирует телеканал CNN, США уже в четверг планируют объявить о высылке российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка.

В среду посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.11 / Постреляли и улетели – Forbes рассказал о «ракетном сюрпризе» США Крыму

04.01 / Хименес-Браво рассекретил рецепт супа, который спасает от “майонезной комы”

22.01 / Бренд Volkswagen показал новый флагманский электрокар Trinity

06.10 / Гривна подешевела по отношению к евро и доллару

06.07 / В детском саду в Тернополе пятеро воспитанников заболели COVID-19

06.08 / Стало известно о состоянии испытывающих вакцину от COVID-19 в «Векторе»

04.03 / В РФ рекордно снизилась младенческая смертность

14.08 / Симоньян оценила возвращение задержанных в Белоруссии россиян

22.11 / В США разрешили использовать при COVID-19 препарат, которым лечили Трампа

20.09 / Трамп объявил Неделю малого бизнеса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика