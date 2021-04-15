 

Глава МИД Сербии в ходе поездки в Россию обсудит возможный визит Путина в Белград

15.04.2021, 9:32, Новости дня
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Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович в ходе поездки в Москву обсудит возможный визит российского лидера Владимира Путина в Белград.

Министр иностранных дел Сербии прибывает 15 апреля в Москву с рабочим визитом по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова. По словам Селаковича, планируется обсудить углубление двустороннего сотрудничества, продолжение политических консультаций по плану, который был подписан в ходе визита Лаврова в Белград, продолжение российской поддержки Сербии в переговорах по Косово и Метохии, укрепление договорной базы между странами.

«В соответствии с ранее заявленным, мы ожидаем визита президента РФ Владимира Путина в Сербию, осуществление этой поездки будет одной из тем наших разговоров. Мы уверены, что такой визит будет реализован в течение этого года», – сказал глава МИД Сербии, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что обсудит с российским коллегой и сотрудничество по региональным вопросам, так как РФ играет активную роль на Балканском полуострове. «Чрезвычайно важно обсудить и экономическое сотрудничество наших стран», – добавил Селакович.

Ранее у России появилось сразу несколько поводов, чтобы ревновать Сербию к Китаю. Например, сербский президент привился китайской вакциной, а сербская армия переориентировалась на китайский ВПК. При этом соцопросы показывают, что китайскую помощь сербы ценят больше, чем любую другую. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, обоснованны ли опасения, что Пекин вытесняет Москву с Балкан, и мнения, что сербы готовы сменить «лучшего друга».



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