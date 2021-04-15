 

Роскомнадзор замедлил PornHub за отказ продвигать российский контент

15.04.2021, 9:03, Разное
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Регулятор уведомил владельцев сайта о замедлении трафика на 50% до устранения недостатков, найденных в ходе проверки видео-контента.

Роскомнадзор потребовал от PornHub довести долю роликов с участием граждан России до необходимых по закону 50%.

В настоящее время проблемы с доступом к самому популярному в мире порносайту испытывают жители 60 регионов России. Ограничения коснутся только видеороликов на английском языке с участием иностранных актёров.

Представители регулятора заверили, что ролики с русскими актёрами не будут замедлены. Напротив, скорость их работы будет увеличена за счёт расширения канала и двойного проникновения отечественных провайдеров в сети порногиганта.

Руководство PornHub заявило, что будет работать совместно с чиновниками над устранением недостатков.

– Мы знали о требовании российских властей увеличить долю роликов с россиянами, но не успели выполнить показатели в срок. Мы работаем совместно с Роскомнадзором над исправлением этих недостатков, и в ближайшее время надеемся, что все ограничения с нас будут сняты. В крайнем случае мы можем удалить часть роликов с иностранными актёрами, чтобы повысить таким образом целевой показатель, – сказал глава европейского офиса PornHub Дик Коккер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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