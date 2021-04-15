 

Вершбоу: В России есть сильное гражданское общество, но оно прячется под землей

15.04.2021, 8:56, Новости дня
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Вершбоу отметил, что россияне “не настолько склонны к протестам”, как украинское гражданское общество.

Однако, добавил он, россияне также выходили на улицы на разных этапах истории – он привел в пример протесты в период власти Михаила Горбачева, против возвращения Владимира Путина на пост президента в 2012 году, массовые митинги в Хабаровске, недавние акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

– Молодое поколение россиян устало от политического руководства, которое существует уже более двух десятилетий, и у них может появиться, внезапно дать о себе знать нарастающее желание изменений – как мы видели в других периодах российской истории, – отметил дипломат.

По его словам, главным, что он понял о России за время работы в ней послом, было, что Россия “намного сложнее, чем иногда думают”.

– В России есть сильное гражданское общество, которое прячется под землей. Оно подавлялось при Путине, и я видел, как этот процесс разворачивается во время моего пребывания в качестве посла: когда Путин нацелился на независимые СМИ, затем он нацелился на гражданское общество, затем он нацелился на оппозицию в политической системе. Но я узнал, что россияне намного сложнее и больше похожи на нас на Западе, чем это иногда кажется на первый взгляд. Что знаменитая пассивность россиян – это преувеличение. Россияне хотят такого же качества жизни, как и люди в других странах, – подчеркнул американский дипломат.

По словам Вершбоу, сейчас Путин россиянам “во многом отказывает”, но рано или поздно требование свободы, которое существует в России, проявится снова. В связи с этим дипломат, по его словам, сохраняет неизменный оптимизм в отношении России, “несмотря на некоторые ужасные вещи, которые она сегодня делает в мире”.



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