Россия может готовить военное вторжение в Украину – директор ЦРУ

Бернс отметил, что наращивание Россией военной мощи в Крыму и вдоль границы с Донбассом “вызывает беспокойство”.

Это может быть как способом запугивания руководства Украины, так и сигналом Соединенным Штатам, считает глава ЦРУ. По его словам, наращивание войск РФ возле Украины уже достигло уровня, что создает основу для ограниченного военного вторжения.

Бернс сообщил, что он и директор национальной разведки Соединенных Штатов Эврил Хейнс обсуждали ситуацию в Украине со странами – союзниками США. Они тоже разделяют “озабоченность” Вашингтона в связи с перемещениями российских войск.

Бернс отметил, что одной из целей звонка президента США Джо Байдена главе Кремля Владимиру Путину “было обозначить то, насколько серьезна наша обеспокоенность по этому поводу”.

Напомним, в Киеве считают что сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщали, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

По данным украинской разведки, на начало марта возле границы Украины РФ разместила около 89 тыс. человек. По прогнозу начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, к 20 апреля их количество увеличится до 110 тыс.

Байден 13 апреля провел телефонный разговор с Путиным. Два президента обсудили ряд вопросов, среди которых обострение ситуации на востоке Украины. Пресс-служба Белого дома сообщала, что Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”. Президент США предложил Путину “провести в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед Соединенными Штатами и Россией”.