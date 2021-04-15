Пик заболеваемости COVID-19 в Украине пройден, но смертность еще будет расти – НАН Украины

Сообщается, что пиковый период смертности от COVID-19 еще не преодолен, снижения количества летальных случаев в Украине ученые НАН ожидают на следующей неделе.

Отмечается, что снижение числа новых случаев заболеваемости происходит в более чем половине областей страны. В то же время, Украина проходит пиковый период по количеству новых госпитализаций от COVID-19.

“Количество новых госпитализаций начала медленно снижаться, но наполненность коек, обеспеченных подачей кислорода, все еще растет. Улучшение госпитальной динамики ожидается примерно через две недели”, – подчеркнули в НАН Украины.

В феврале 2/3 секвенированных образцов SARS-CoV-2 в Украине оказались “британским” штаммом B.1.1.7.

За неделю с 7-го по 13 апреля 2021 года среднее количество новых случаев коронавируса составляло 14 817 в сутки, среднее число новых летальных случаев от COVID-19 – 392 за 24 часа.

Инфографика: nas.gov.ua

Контекст:14 апреля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине эпидемия COVD-19 идет на спад.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 1,9 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 38 658 пациентов с COVID-19, выздоровело около 1,45 млн человек. За последние 24 часа в Украине госпитализировано 4229 человек, инфицированных коронавирусом, летальных случаев – 433. По данным Минздрава, в Украине третьи сутки подряд растет число новых случаев COVID-19. Сутками ранее в стране выявили 14 553 новых больных с COVID-19, до этого – 11 680.

30 марта Степанов говорил, что Украину терроризирует “британский” штамм коронавируса. Он укладывает в реанимацию даже молодых людей без сопутствующих заболеваний, отмечал глава Минздрава.

Первые случаи “британского” штамма коронавируса были подтверждены в Украине в начале марта у больных из Ивано-Франковска. 19 марта Степанов говорил, что такой штамм уже выявлен по всей Украине.

Всемирная организация здравоохранения отмечала в конце марта, что “британский” штамм коронавируса выявлен в 125 странах.

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