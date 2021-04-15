 

Приоритет особым группам населения: в Минфине провозгласили новый подход к соцподдержке

15.04.2021, 8:52, Разное
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На заседании Общественного совета при Минфине глава ведомства заявил, что подход к выделению бюджетных средств на помощь гражданам продолжит меняться. В стране взят курс на оказание помощи именно тем гражданам, которые в ней действительно нуждаются. Новые способы оказания адресной социальной поддержки были найдены во время пандемии, теперь они получат дальнейшее развитие.

В данный момент проблема заключается в точном определении тех людей, которых можно назвать реально нуждающимися. Министр сообщил, что в правительстве сейчас активно обсуждается этот вопрос и уже запущены некоторые механизмы повышения адресности. Один из них – это система электронных сертификатов на основе платёжной системы “Мир”.

В целом критерии нуждаемости требуют более детальной проработки. Для отнесения того или иного гражданина в группу малоимущих необходимо посмотреть на целый ряд показателей: различные виды имущества, сбережения, накопления и т.д. В противном случае может получиться так, что человек без регулярного дохода получает социальную поддержку от государства, однако у него есть большие суммы на банковских вкладах, которые позволяют ему вообще не работать.

Отчасти новый подход к социальной поддержке граждан уже действует – об этом рассказали “Известия”. Например, размеры ежемесячных денежных выплат на детей от трёх до семи лет теперь зависят от доходов семьи. Новые правила начисления пособий помогут исключить социальную поддержку “подозрительно бедным” гражданам.



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