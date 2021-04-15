 

Министра обороны Украины направили к психотерапевту после бреда о ядерном оружии в Крыму

15.04.2021, 8:52, Разное
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Депутат Государственной Думы России Андрей Козенко счёл слова украинского политика, по меньшей мере, – странными. Парламентарий напомнил, что данный тип вооружения обладает очень большой дальностью действия, поэтому нет никакого смысла размещать его у границ государства.

Козенко также отметил, что Таран не привёл никаких доказательств в подтверждение своих высказываний. Он предположил, что Киев, по всей видимости, принял строительство школ и больниц, а также благоустройство полуострова в целом за подготовку инфраструктуры к размещению оружия. В связи с этим депутат предложил направить главу Минобороны Украины не в Европарламент, а к врачу-психотерапевту.

Глава комитета крымского парламента по дипломатии Юрий Гемпель также назвал “пустословием” заявления Андрея Тарана. Гемпель напомнил, что со стороны руководства Украины постоянно звучат голословные обвинения в адрес России и призвал его перестать “сотрясать воздух”. Политик обратил внимание, что власти России обладают суверенным правом размещать ядерное оружие и другие типы вооружения на всей территории страны и Украины это не касается. Вместо этого он предложил киевским чиновникам и стратегам заняться проблемами в своих вооружённых силах.



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