Исследователи из Стэнфорда определили три волны старения

Группа ученых из Стэнфорда занималась изучением плазмы людей в разном возрасте. В исследовании приняли участие 4 тысячи добровольцев, которым было от 18 до 95 лет. В результате удалось доказать, что старение человеческого организма происходит поэтапно.

Напомним, что в научных кругах общепринятой является теория о постепенном старении, согласно которой процесс происходит медленно, но непрерывно. Однако стэнфордские специалисты теперь считают иначе.

Как оказалось, есть три возрастные точки, по достижении которых в плазме резко меняется состав белков. Это возраст 34 лет, затем – 60-ти и 78-ми. После прохождения каждого из этих рубежей химический состав крови остается достаточно стабильным до следующей точки старения.