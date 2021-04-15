 

Исследователи из Стэнфорда определили три волны старения

15.04.2021, 8:44, Новости дня
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Группа ученых из Стэнфорда занималась изучением плазмы людей в разном возрасте. В исследовании приняли участие 4 тысячи добровольцев, которым было от 18 до 95 лет. В результате удалось доказать, что старение человеческого организма происходит поэтапно.

Напомним, что в научных кругах общепринятой является теория о постепенном старении, согласно которой процесс происходит медленно, но непрерывно. Однако стэнфордские специалисты теперь считают иначе.

Как оказалось, есть три возрастные точки, по достижении которых в плазме резко меняется состав белков. Это возраст 34 лет, затем – 60-ти и 78-ми. После прохождения каждого из этих рубежей химический состав крови остается достаточно стабильным до следующей точки старения.



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