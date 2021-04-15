Российские банки нашли уязвимость в «антиотмывочной» платформе ЦБ

Российские банки нашли брешь в «антиотмывочной» платформе Банка РФ «Знай своего клиента», которая позволит злоумышленникам обойти запрет на проведение подозрительных операций, в том числе с помощью Системы быстрых платежей (СБП), следует из материалов Ассоциации банков РФ (АБР).

В данный момент на рассмотрении в Госдуме находится законопроект о создании на базе Банка России централизованного информационного сервиса «Знай своего клиента». Документ предусматривает разделение клиентов банков – юрлиц и индивидуальных предпринимателей – по риску вовлеченности в «сомнительные» операции: высокий риск («красная» зона), средний риск («желтая» зона), низкий риск («зеленая» зона). Информацию об уровне риска банки будут получать через эту платформу в режиме онлайн, передает РИА «Новости».

Однако у российских банков имеется ряд замечаний к реализации данной инициативы. Позиция банковского сообщества была направлена Ассоциацией банков РФ (АБР) председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову. В частности, кредитные организации отмечают, что законопроект о платформе позволяет высокорисковому клиенту обойти запрет на проведение сомнительных операций.

«Законопроектом предусмотрены основания, позволяющие высокорисковому клиенту: перечислить средства своим контрагентам или бенефициару при закрытии счета; провести операции с использованием электронных средств платежа через Систему быстрых платежей», – сказано в письме АБР.

В результате недобросовестные клиенты смогут трансформировать свои схемы подозрительных операций, в том числе через организацию всей цепи расчетов внутри одной кредитной организации, указали банки.

«Таким образом, дорогостоящее перестроение системы внутреннего контроля не достигает цели повышения эффективности «противолегализационных» мер/снижения объемов подозрительных операций», – сказано в обращении АБР.

Банки ждут дополнительные высокие затраты на внедрение в свои системы «антиотмывочной» платформы «Знай своего клиента».