В АТОР рассказали, какие страны смогут заменить россиянам Турцию

На время ограничения авиасообщения с Турцией самой популярной и доступной по ценовой политике страной для отдыха россиян станет Египет, считает руководитель транспортного комитета Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Дмитрий Горин.

«Мы получили информацию от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что в ближайшее время будут восстановлены перелеты не только в египетский Каир, но и на популярные курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха. Как раз Египет будет основным таким альтернативным доступным направлением с отелями «все включено», пока действуют временные ограничения с Турцией. В перспективе после снятия квот откроется Греция. Мы ждем восстановления регулярного воздушного сообщения с Кипром, он открыл границы. Открывает границу и отменяет карантин Тунис», – рассказал Горин «Ридусу».

Он также назвал популярные туристические направления внутри страны, куда граждане планируют поехать на майские праздники.

«Период майских праздников – это период повышенного спроса, повышенных цен. И, конечно, места еще есть в Крыму и Краснодарском крае. Кроме того, возрос спрос на городские экскурсионные предложения. Например, Санкт-Петербург принимает гостей, начинается речная навигация – прогулки по каналам. Из популярных направлений можно также выделить русскую Балтику – Калининградскую область, русский север – Карелию, Псков, Мурманск», – отметил руководитель транспортного комитета АТОР.

Вице-премьер Татьяна Голикова 12 апреля сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до 1 июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не увидел политических причин в решении РФ ограничить авиасообщение с республикой.