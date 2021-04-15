 

Нефть подешевела после резкого роста в среду

15.04.2021, 8:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром снижаются в рамках коррекции после активного роста среды.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,09% – до 66,52 доллара, цена майских фьючерсов на WTI опустилась на 0,19% – до 63,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Небольшое снижение стоимости нефти утром обусловлено коррекцией. По итогам среды котировки сырья выросли на 4,6-4,9%. Такому удорожанию способствовали данные о снижении ее запасов в США больше прогноза, а также повышение прогнозов относительно спроса Международным энергетическим агентством (МЭА) и ОПЕК.

Эксперты также связали рост котировок в среду с «выборочным» вниманием инвесторов к новостям – несмотря на повышение прогнозов по спросу и снижению запасов нефти в США, в Европе по-прежнему действуют карантинные ограничения, а Индия погружается во вторую волну коронавируса. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.03 / В первый день регистрации на конкурс «Большая перемена» подали заявки более 150 тысяч школьников

20.10 / Мэр Красноярска заразился коронавирусом

18.01 / В украинских электричках установят камеры наблюдения

16.12 / “Уверена, что справлюсь”. Седокова заболела накануне 38-летия

12.09 / В Чехии предостерегли белорусов от повторения «украинского сценария»

17.12 / Российский рынок акций позитивно отреагировал на пресс-конференцию Путина

27.11 / В Мариуполе меткомбинаты установили три дополнительных кислородных станции для больницы и подключили 90 новых кислородных точек

24.07 / Бренд Haval представил новый кроссовер DaGou

10.11 / Алиев объявил о возвращении Азербайджану трех районов вокруг Карабаха

03.08 / Законопроект от экологического комитета ВР может привести к увеличению выбросов – “Укркокс”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика