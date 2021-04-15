Нефть подешевела после резкого роста в среду

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром снижаются в рамках коррекции после активного роста среды.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,09% – до 66,52 доллара, цена майских фьючерсов на WTI опустилась на 0,19% – до 63,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Небольшое снижение стоимости нефти утром обусловлено коррекцией. По итогам среды котировки сырья выросли на 4,6-4,9%. Такому удорожанию способствовали данные о снижении ее запасов в США больше прогноза, а также повышение прогнозов относительно спроса Международным энергетическим агентством (МЭА) и ОПЕК.

Эксперты также связали рост котировок в среду с «выборочным» вниманием инвесторов к новостям – несмотря на повышение прогнозов по спросу и снижению запасов нефти в США, в Европе по-прежнему действуют карантинные ограничения, а Индия погружается во вторую волну коронавируса.