Начался «Большой солнечный минимум» который продлится до 2070 года

Падение активности Солнца, которое называют «Большой солнечный минимум» началось в 2020 году и новый солнечный цикл не начался. Солнечный минимум продлится до 2070 года.

В этот период магнитное поле Солнца слабое и пропускает в Солнечную систему дополнительные космические лучи (нейтроны высоких энергий и космическую радиацию).

Мы уже вошли в период Глобального похолодания (Малый ледниковый период) и это похолодание может продолжаться до 50 лет.

Во время солнечного минимума, и особенно Большого солнечного минимума, в атмосферу Земли входит больше космических лучей (КЛ).

Космические лучи будут достигать поверхности Земли и даже проникать в нее, увеличивая интенсивность и количество таких явлений:

– шторм, ураган, циклон, тайфун,

– ливни,

– метели,

– торнадо,

– град,

– наводнения,

– глобальное похолодание,

– землетрясения,

– вулканы,

– молнии.

Помимо этого, Солнечный минимум оказывает прямое влияние на мощность магнитного поля Земли и оно уже – не стабильно. Мощность магнитного щита планеты уже достигает критически низких значений. Это позволит беспрепятственно проникать на землю космическому излучению (все живое по сути находится в микроволновке) и космической радиации.

Солнечный минимум не означает полного отсутствия вспышек. наоборот, в период минимальной солнечной активности, вероятно возникновение беспрецедентных по мощности солнечных вспышек. С учетом ослабленного магнитного поля Земли, подобная вспышка направленная на Землю, станет для человечества катастрофой.

Великие солнечные минимумы и связанные с ними периоды Глобального похолодания, исторически связаны с засухой, волнами тепла и лесными пожарами из-за экстремальных возмущений струйного течения в атмосфере.

Во время Малого ледникового периода температура в Северном полушарии снизилась всего на 0,6 ° C по сравнению со средней температурой между 1000 и 2000 годами нашей эры, но сильные морозы и снегопады привели к катастрофическим по своим масштабам неурожаям и голоду.

Большой солнечный минимум происходит примерно каждые 200 лет. Последним заметным событием стал Dalton Minimum c 1790–1820 годы, за которым последовал конец Малого ледникового периода, Вторая промышленная революция, беспрецедентный демографический рост и начало современной тенденции глобального потепления (которая началась примерно с 1850 года и продолжалась примерно до 2000 года).