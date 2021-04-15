Камеры МКС зафиксировали огромный треугольный НЛО, находящийся позади корабля SpaceX

Треугольный неопознанный объект был замечен проносящимся мимо капсулы SpaceX Dragon, находящегося рядом с Международной космической станцией (МКС).

Очевидец, обнаруживший его на видеозаписи считает, что объект имеет размеры более 100 метров.

Уфолог, известный на YouTube как Mr MBB333, опубликовал в Сети кадры с МКС и указал на яркий треугольный объект, который проходил мимо космического корабля SpaceX Dragon.

По словам исследователя, на записи видно, как яркий объект движется в противоположном направлении от космического корабля. Качество записи, к сожалению, не позволяет рассмотреть НЛО более детально, однако Mr MBB333 считает, что размеры объекта более ста метров.