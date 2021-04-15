 

США обгоняют Украину по экспорту кукурузы в Китай

15.04.2021, 8:04, Новости дня
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По итогам текущего года США могут сместить Украину с позиции основного поставщика кукурузы в Китай. Как передаёт «Телеканал новин 24», По мнению операторов рынка, поставки американской зерновой культуры могут составить около 70% от всего годового импорта кукурузы в КНР.


Reuters

В январе-феврале текущего года Китай активно импортировал кукурузу из США. Как пишет «Телеканал новин 24», благодаря этому Америке удалось опередить Украину в поставках данной зерновой культуры.

По мнению операторов рынка, поставки американской зерновой культуры могут составить около 70% от всего импорта кукурузы в КНР в текущем году. Как отмечает канал, с марта 2020 года в Китае цены на кукурузу активно повышались, достигая отметки в $442 за тонну. Рост цен обусловлен изменениями в балансе спроса и предложения кукурузы в КНР. В частности, запасы зерновой в стране значительно сократились.

В результате импорт кукурузы в КНР резко увеличился. В январе-феврале Китай импортировал 48 миллионов тонн зерновой, что на 414% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. По итогам текущего года США могут сместить Украину с позиции основного поставщика кукурузы в Китай. 



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