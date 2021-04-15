Японские ученые предложили новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера

Японские исследователи провели исследование, в ходе которого разработали новую методику лечения болезни Альцгеймера. Испытания на лабораторных животных и образцах человеческого мозга продемонстрировали эффективность инновационного метода терапии деменции.

Отправной точкой исследования ученых, представляющих Университет Токио (Япония), стало стремление к устранению характерных бляшек в сосудах головного мозга, играющих центральную роль в процессе развития болезни Альцгеймера. Данные негативные компоненты возникают вследствие аномального накопления амилоидного белка, и, таким образом, устранение упомянутых бляшек способно спровоцировать замедление прогрессирования заболевания. В новом исследовании медики разработали небольшую молекулу, которая содержит атомы кислорода. Она имеет свойство к изменению химических связей, удерживающих молекулы вместе. Примечательно, что молекула обладает инертными свойствами до тех пор, пока не будет активирована инфракрасным светом. Сперва методика была опробована на лабораторных грызунах, у которых была диагностирована болезнь Альцгеймера. В ходе эксперимента исследователи ежедневно на протяжении недели вводили молекулы прямо в мозг мышей, параллельно используя специальный зонд для воздействия инфракрасным светом в получасовой период. В конце испытаний специалистами была изучена мозговая ткань животных посредством химического анализа, выявившего в итоге динамику существенного снижения объема амилоидного белка.

На следующем этапе научной работы аналогичный эксперимент медики провели и на образцах человеческого мозга умерших ранее пациентов с болезнью Альцгеймера, которые добровольно пожертвовали свои органы для исследований после смерти. Результат также продемонстрировал положительную динамику терапии. Ученые анонсируют продолжение своих изысканий для подтверждения уже полученных результатов. Материалы исследования были опубликованы ресурсом eurekalert.org.

Источник: glas.ru