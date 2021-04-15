Ученые спорят о перспективах развития человеческой цивилизации

Ученые предупреждают, что при нынешнем образе мышления людей наша цивилизация рискует прийти к самоуничтожению. Проблема в том, что на Земле уже накоплено достаточно оружия массового поражения, чтобы все мы могли погибнуть несколько раз.

Лучшие ученые умы не могут ответить на простые, казалось бы, вопросы: одни ли мы во Вселенной и зачем существует наша цивилизация? Известно лишь, что никаких инопланетян вокруг на тысячу световых лет нет. Но если окажется, что человеческая цивилизация уникальна, тогда, по законам мироздания, она просто-таки должна уничтожить сама себя как нетипичное явление природы.

Правильны ли эти выводы? И на это вопрос ответа, увы, пока нет. Единственное, что мы точно знаем о самих себе, – это то, что мы обладаем значительными технологическими возможностями при достаточно скудном уме.