 

Ученые спорят о перспективах развития человеческой цивилизации

15.04.2021, 7:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые предупреждают, что при нынешнем образе мышления людей наша цивилизация рискует прийти к самоуничтожению. Проблема в том, что на Земле уже накоплено достаточно оружия массового поражения, чтобы все мы могли погибнуть несколько раз.

Лучшие ученые умы не могут ответить на простые, казалось бы, вопросы: одни ли мы во Вселенной и зачем существует наша цивилизация? Известно лишь, что никаких инопланетян вокруг на тысячу световых лет нет. Но если окажется, что человеческая цивилизация уникальна, тогда, по законам мироздания, она просто-таки должна уничтожить сама себя как нетипичное явление природы.

Правильны ли эти выводы? И на это вопрос ответа, увы, пока нет. Единственное, что мы точно знаем о самих себе, – это то, что мы обладаем значительными технологическими возможностями при достаточно скудном уме.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.09 / Трамп пообещал быстрое возрождение экономики

10.04 / Россиянка завоевала золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

24.07 / Иран подал жалобу в ИКАО из-за действий ВВС США в отношении гражданского самолета

17.02 / Терапевт рассказал, как легче перенести «барическую пилу»

10.10 / В России зафиксирован рекордный суточный прирост больных COVID-19 с начала пандемии

17.08 / Известна стоимость нового кроссовера Opel Grandland X в России

28.02 / В США взорвался нежилой дом, пострадали несколько полицейских

11.12 / В Facebook отреагировали на антимонопольные иски властей США

10.12 / Нацсовет проверит телеканал “НАШ” после эфира с представителем боевиков “ЛНР”

07.02 / Зима принимается за настоящую работу – украинский синоптик

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика