Китайские разработчики использовали алгоритм Google

В Китае создали искусственный интеллект для анализа публикуемых в сети Интернет текстов, основой для которого послужил созданный два года назад алгоритм компании Google. Как сообщает источник, ИИ в Поднебесной будет служить для цензуры контента.

Особенностью нового алгоритма является его способность индексировать не только отдельные слова, но и целые предложения. Как поясняют эксперты, эффективность работы ИИ при этом составляет 80%.

Это не намного больше, чем при поиске по ключевым словам, говорят специалисты. Так КПД составляет 70%. Правда, на английском языке BERT работает с эффективностью 91%. Однако максимальный объем обрабатываемого текста пока составляет только 512 знаков.