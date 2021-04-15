 

Китайские разработчики использовали алгоритм Google

15.04.2021, 7:20, Новости дня
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В Китае создали искусственный интеллект для анализа публикуемых в сети Интернет текстов, основой для которого послужил созданный два года назад алгоритм компании Google. Как сообщает источник, ИИ в Поднебесной будет служить для цензуры контента.

Особенностью нового алгоритма является его способность индексировать не только отдельные слова, но и целые предложения. Как поясняют эксперты, эффективность работы ИИ при этом составляет 80%.

Это не намного больше, чем при поиске по ключевым словам, говорят специалисты. Так КПД составляет 70%. Правда, на английском языке BERT работает с эффективностью 91%. Однако максимальный объем обрабатываемого текста пока составляет только 512 знаков.



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