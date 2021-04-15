 

Мессенджер Telegram запускает две новые web-версии

15.04.2021, 7:20, Новости дня
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Разработчики популярного мессенджера Telegram представили две новые версии своего приложения: «К» и «Z». Как пояснили специалисты, теперь данное приложение можно будет легко запускать как на мобильных устройствах, так и на десктопах.

В новых десктопных версиях обеспечена поддержка обычного набора функций Telegram. Однако здесь нет голосовых или секретных чатов и некоторых других вещей, уже доступных для владельцев смартфонов. например, пока еще нет возможности пожаловаться на спам.

Однако разработчики утверждают, что все это появится позже. Сейчас главное, чтобы Telegram обрел распространение на компьютерах. В этом случае появится смысл их усовершенствовать, вкладывая в данный процесс серьезные капиталы.



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