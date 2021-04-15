«Инопланетяне» из Розуэлла были искалеченными людьми из секретного эксперимента?

О том, что произошло в 1947 году в американском штате Нью-Мексико, рядом с городком Розуэлл, существует в основном две популярные версии – крушение НЛО с экипажем и падение секретного военного разведывательного зонда. Но есть и другие гипотезы.

Ныне покойная американская писательница Кэти Кастен была плодотворным исследователем НЛО, которая при этом была стойко убеждена в том, что знаменитое "крушение НЛО" в Розуэлле в 1947 году на самом деле им не являлось.

По ее словам то, что произошло в том году в штате Нью-Мексико, на самом деле имело отношение к секретным правительственным экспериментам над людьми.

Первоначально Кастен имела мало сведений об этом, но в 1994 году она встретилась с источником, который указан в ее записях лишь как "Дэнни", от которого получила много информации.

После этого Кэти Кастен превратилась в настоящего параноика, подозревая (не без оснований), что за ней может вестись слежка и что ее жизнь находится под угрозой. Она была убеждена в том, что ее телефон прослушивают и что некоторые из ее документов внезапно исчезли, словно их кто-то украл.

Незадолго до своей смерти Кэти Кастен поделилась своими опасениями с другим американским уфологом – Ником Редферном, она рассказала ему о телефоне и о том, что кто-то даже подделал адрес ее почты, чтобы получать адресованные ей письма. Она также рассказала ему, что кто-то анонимно звонил на ее телефон несколько раз и угрожал ей, если она не прекратит копаться в деле Розуэлла.

В своей книге "Люди в черном", вышедшей в 2015 году, Редферн в том числе рассказывает о Кэти Кастен и этом ее случае.

Вернемся к информатору "Дэнни". В 1980 году вышла книга Берлитца – Мура "Инцидент в Розуэлле", в котором были описаны некоторые странные события, ранее до того не опубликованные. Когда "Дэнни" прочитала эту книгу, она вспомнила странную историю, которую давным-давно рассказывала ей ее мать.

В то время "Дэнни" была девочкой-подростком и не особо поверила в услышанное, но после прочтения книги она поняла, что это может быть правдой. По словам матери "Дэнни", эту историю она услышала от своей двоюродной сестры, которая в какой-то момент принимала участие в начальной программе подготовки к полетам в космос.

В конце 1940-х годов эта женщина проходила осмотр в армейском госпитале штата Нью-Мексико и видела там "искалеченного" человека – мужчину, ростом с ребенка, у которого была огромная, раздутая, словно при гидроцефалии, голова и который был серьезно умственно отсталым.

При этом было сообщено, что этот человек был "единственно выжившим после крушения" какого-то летательного судна, упавшего где-то неподалеку.

В 1994 году, когда "Дэнни" поведала об этой истории Кэти Кастен, она уже была хорошо наслышана о "Розуэлльском инциденте" и, по ее словам, многое из Розуэлльских событий совпадают с тем, что видела сестра ее матери в армейском госпитале. В частности, того искалеченного мужчину тоже "забрали с ранчо" (вероятно с ранчо Фостер, как и в случае с "крушением НЛО в Розуэлле").

По словам Кэти Кастен, судя по всему тот армейский госпиталь, о котором шла речь, находился на территории бывшей военной базе Форт-Стентон, что является ближайшей к ранчо Фостер военной базой.

Что касается других членов экипажа, в состав которого входил "искалеченный" человек, то сестра матери "Дэнни" слышала, что их останки были доставлены на неуказанную военную базу в Розуэлле.

Далее источник выяснил, что у "искалеченного" человека были очень серьезные повреждения позвоночника, особенно в шейном отделе, а также другие травмы. Все это в совокупности оказалось причиной того, что пациент скончался уже через несколько дней.

Спустя некоторое время сестре матери "Дэнни" удалось услышать о том, что тело этого человека было очень быстро и в полной секретности захоронено на военном кладбище на территории того же Форта-Стентон.

Любопытны сведения, которые удалось узнать об этой базе исследователю Мартину Кэннону. Он выяснил, что рядом с базой Форт-Стентон еще во времена испано-американской войны было оборудовано здание армейского госпиталя, а во время Второй Мировой войны сюда отсылали лечиться американских солдат с различными психологическими болезнями и контузиями.

После рассказа "Дэнни" Кэти Кастен приехала к месту размещения старого военного кладбища Форт-Стентон и осмотрела его, обнаружив, что в период с 1947 по 1951 годы тут было захоронено необычно большое количество человек, больше, чем во все прочие отрезки времени. Жертвы секретных экспериментов?