 

Джонсон предупредил британцев о «неизбежном» росте смертности от COVID-19 при смягчении карантина

15.04.2021, 7:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что заслуги по снижению уровня заболеваемости коронавирусом принадлежат в первую очередь карантину, а не вакцинации, передаёт The Guardian. В связи с этим, несмотря на успехи прививочной программы в стране, Джонсон призвал британцев не забывать о мерах предосторожности на фоне смягчения ограничений.


Reuters

Смягчение карантина неизбежно приведёт к росту смертности от коронавируса, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, назвав локдаун, а не вакцинацию основной причиной снижения уровня заболеваемости в последнее время, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, слова главы государства были призваны напомнить людям продолжать соблюдать меры профилактики на фоне смягчения ограничений, после того как толпы британцев хлынули в рестораны и бары, а также магазины, продающие товары, не входящие в группы предметов первой необходимости.

Тем не менее целый ряд британских парламентариев осудили комментарии Джонсона, указав на необходимость ускорения отмены ограничительных мер, препятствующих возобновлению нормальной работы бизнеса.

Во вторник министр здравоохранения Мэтт Хэнкок направил в парламент письмо, сообщив об успехах программы вакцинации. Так, каждому британцу, входящему в группу повышенного риска или старше 50 лет, была предложена первая доза препарата от коронавируса. По словам главы ведомства, ограничения могут быть сняты «именно благодаря успешному проведению вакцинации».

«Замечательно, что нам удалось достичь цели по вакцинации людей из всех девяти групп наивысшего риска к крайнему сроку, на самом деле даже немного раньше 32 миллиона человек уже получили свою первую дозу, что потрясающе», — заявил премьер, добавив, что страна приступает к вакцинации граждан в возрасте от 45 до 49 лет.

«Разумеется, программа вакцинации помогла, однако основная часть работы по снижению заболеваемости лежит на карантине. Таким образом, по мере смягчения мер мы неизбежно станем свидетелями роста числа заражений и, к сожалению, роста числа госпитализаций и смертей. Люди должны это понимать», — приводит The Guardian слова Джонсона.

В частности, глава государства призвал британцев мыть руки, соблюдать социальное дистанцирование и делать выбор в пользу мест массового скопления людей, расположенных на свежем воздухе, а не в закрытом помещении.

При этом, несмотря на призывы членов парламента поспешить с возвращением к нормальной жизни, глава государства уточнил, что в настоящий момент в правительстве не планируют вносить изменения в дорожную карту, которая предполагает отмену всех ограничений на контакты между людьми и возобновление работы всех сфер бизнеса к 21 июня. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.07 / В Генпрокуратуре раскрыли детали обвинения против сестер Хачатурян

03.09 / Украина заняла 45-е место в рейтинге “Глобальный инновационный индекс”

19.03 / Вакцину AstraZeneca признали безопасной в ЕС, Путин ответил Байдену на слова об убийце, в двух регионах Украины усиливают карантин. Главное за день

20.10 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

09.08 / Украина обещала не вмешиваться в американские выборы

05.07 / Ла Лига. “Валенсия” с Черышевым не смогла обыграть “Гранаду”

22.09 / “Гент” – “Динамо”. Где и когда смотреть матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов

18.02 / Суд оставил Олега Навального под домашним арестом

03.09 / Лесные пожары в Ростовской области привели к гибели человека

02.11 / Делом об убийстве из-за переписки в родительском чате занялся СК

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика