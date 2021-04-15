«Атмосфера недоверия и доносов» — обозреватель Figaro о том, как ковидный кризис изменил Францию

Спустя год после начала кризиса в области здравоохранения Франция выглядит «обескровленной», пишет обозреватель Le Figaro Максим Тандонне. По его словам, бесконечные ограничения породили в людях подозрительность и склонность к доносительству, а также недоверие к правительству, неспособному вывести страну из кризиса. Стране катастрофически не хватает стратегического видения и мудрости, констатирует журналист.



Reuters

Франция, уже более года «путающаяся» в кризисе здравоохранения, сегодня выглядит «обескровленной», лишённой «этических и интеллектуальных ориентиров, разрывающейся между противоречивыми ожиданиями», пишет политический обозреватель Le Figaro Максим Тандонне. Как поясняет автор, с одной стороны, страна стремится к порядку и твёрдости в борьбе с COVID-19.

Опросы общественного мнения регулярно показывают, что большинство не против введения в стране жёсткого карантина. При этом парадоксальным образом народ больше не хочет терпеть ставших банальными «бюрократических издевательств», которые он считает абсурдными и неэффективными: обязательное ношение масок на пустынных и ветреных пляжах, запрет на покупку одежды, бесконечный комендантский час, а также повсеместное «удушение свободы передвижения и распространение дотошных и деспотичных проверок».

«Как в самые трагические периоды истории», это коллективное разочарование или унижение в конечном итоге разжигает в людях самые неприятные склонности: доносительство, подозрительность и зависть, замечает автор. Преследование нарушителей карантина или масочного режима, «подпольных ресторанов» и «влиятельных лиц», подозреваемых в их посещении, становятся обычным делом. Осведомители занимаются ожесточённой охотой на тех, кто посещает мессу без маски, на владельцев кафе, пытающихся выжить, продавая кофе на тротуаре, или на магазины, которые «пренебрегли ограждением зоны продажи детских носков».

В основе этого бедствия лежит «политическая трагедия Франции», уверен обозреватель. По опросам, сегодня всего 35% французов доверяют исполнительной власти в вопросе урегулирования кризиса в области здравоохранения. Эпидемия COVID-19 серьёзно усугубила демократический раскол между глубинной Францией и её правящим классом.

«В атмосфере всеобщей подозрительности объявления и обещания исполнительной власти (например, о вакцинах) теряются в бездне неверия и скептицизма», — пишет Тандонне. По его словам, парламент фактически отстранён от исполнения своих функций по надзору за исполнительными органами. Механизмы привлечения к ответственности «оторванных от реальности» политических лидеров уничтожаются. «Опросный обстрел» обрекает французов на «мрачное» повторение дуэли Макрона — Ле Пен в 2022 году, лишая их каких-либо «правдоподобных демократических надежд».

«По мере ускорения распада умы одолевает один вопрос: когда же наступит первый проблеск надежды, свет в конце туннеля? Стране катастрофически не хватает стратегического видения и голоса мудрости или истины», — заключает журналист.