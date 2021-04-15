Экс-главком сил НАТО в Европе предупреждает об альянсе Китая и России в космосе

Китай и РФ объединяются для соперничества с Вашингтоном в новой космической гонке, предупреждает в статье для Bloomberg бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. По его мнению, США должны создать в ответ «элитные кибервойска», которые смогут оказать поддержку уже существующим космическим войскам, чтобы наладить в космосе совместные операции при участии европейских союзников.



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Россия и Китай внимательно изучают варианты наиболее эффективного распределения оборонных расходов, чтобы они смогли обеспечить военное соперничество с США на всём пространстве от Арктики до Балтийского региона и Южно-Китайского моря, пишет на страницах Bloomberg Джеймс Ставридис, бывший верховный главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе. По мнению автора, едва ли не главными задачами в этой сфере для них является проведение военных операций в космосе и создание систем космического базирования.

Причём и решать эти задачи они намерены сообща, подчёркивается в статье: «Примечательно, что несколько недель назад эти две страны договорились о создании совместной научно-исследовательской станции на Луне. В онлайн-заявлении Китайское национальное космическое управление заявило, что лунная база будет открыта для «всех заинтересованных стран и зарубежных партнёров», что звучит относительно великодушно. Но если посмотреть на действия в космосе, осуществляемые в последнее время Россией и Китаем, то они имеют явно военный уклон».

При этом идея политического и военного сотрудничества между двумя странами в целом набирает обороты, предупреждает автор, и уже реализуется на практике в разных вариантах — от масштабных военных учений на сибирской границе до переброски военных кораблей в Восточное Средиземноморье и Северную Атлантику. По мнению Ставридиса, Соединённым Штатам нужно проанализировать ситуацию и предпринять ответные меры по сдерживанию РФ и Китая.

Для этого Вашингтону необходимо чётко понимать стратегический подход, используемый этими двумя противниками, которые теперь «являются равными конкурентами — во всяком случае в космосе», подчёркивается в статье. Экс-главком НАТО в Европе считает, что здесь Вашингтону необходимо «начать с России, которая ещё с советских времён имеет очень большой и успешный опыт в космосе».

Центр стратегических и международных исследований вместе с фондом «Безопасный мир» не так давно опубликовали доклады, в которых освещается ряд проводимых Россией мероприятий, привлекающих особенное внимание со стороны разведывательного сообщества США, отмечает автор. К их числу, в частности, он относит «важные испытания противоспутниковых ракет в течение всего 2020 года», пролёты российских космических аппаратов «у самого борта» американских разведывательных спутников, а также «испытания противоспутникового оружия в космосе» и ослабление связей с США в сфере научно-космического сотрудничества.

Раньше РФ и США тесно сотрудничали в процессе освоения космоса, и прежде всего это касалось работы на Международной космической станции, напоминает Ставридис: «Когда я был верховным главнокомандующим объединенными вооружёнными силами НАТО в Европе, я много общался с тогдашним послом РФ в альянсе Дмитрием Рогозиным. Мы несколько раз вместе ужинали, выпили изрядное количество водки, и я ездил с ним в Москву».

Этот «динамичный и харизматичный человек, свободно владеющий несколькими языками», занимал затем пост вице-премьера, курировавшего всю российскую оборонную и космическую промышленность, а с 2018 года возглавляет «Роскосмос» — российский аналог NASA, пишет Ставридис: «Учитывая его богатый опыт работы в сфере обороны вкупе с глубоким знанием баланса между российскими вооружёнными силами и НАТО, он привносит в российскую космическую программу военную направленность».

«Рогозин однажды заявил мне, что будущее Вооружённых сил РФ — в космосе, причём это было более десяти лет назад», — вспоминает экс-главком НАТО в Европе.

В то же время и Китай проявляет большой интерес к космосу. И хотя у него нет такого же насчитывающего несколько десятилетий опыта в этой области, как у России, китайцы быстро наращивают темпы в этой сфере, подчёркивается в статье. Стоит упомянуть, в частности, о посадке на Луну в 2019 году модуля, названного в честь богини Луны «Чанъэ», доставке на Землю образцов лунного грунта в прошлом году, запуске зонда к Марсу, который сейчас вращается вокруг Красной планеты, а также о заключении соглашения с Россией о создании лунной научной базы.

Всё это является частью того, что некоторые называют зарождающейся в Китае «космической культурой», констатирует автор. По его оценкам, действия Китая в этом направлении также приобретают «всё более военизированный характер и вызывают националистические чувства оправданной гордости». У Китая на космической орбите сейчас находится 363 спутника, и в этом отношении он уступает лишь США (у которых в космосе работают более 1300 спутников), говорится в статье.

Кроме того, китайцы уже почти два десятилетия проводят испытания противоспутникового оружия, включая ракеты и лазеры. Они также прикладывают значительные усилия для совершенствования наступательных киберсредств, которые могут «охотиться» за космическими системами США, предупреждает Ставридис: «Кроме того, за последние три года подряд китайцы запустили в космос больше ракет, чем любая другая страна».

По его мнению, частью плана «ответных действий» со стороны Вашингтона в космосе должна являться широкая поддержка со стороны представителей всех американских политических кругов проекту по созданию зарождающихся Космических сил США. Пока же эти силы зачастую подвергаются насмешкам в определённых кругах и даже стали объектом для издевательств в сериале Стива Карелла, который показывает Netflix, констатирует автор.

Ставридис также уверен, что в дополнение к Космическим силам Америке необходимо создать «столь же небольшие, но элитные кибервойска», которые смогут вместе с космическими войсками осуществлять «совместные действия в космосе» при участии союзников США — аналогично тому, как это намерены делать Китай и Россия. Кроме того, он рекомендует Вашингтону разработать «чёткий комплексный план» по сотрудничеству частных и государственных компаний (прежде всего, имеются в виду проекты Илона Маска), а также включить в число приоритетных задач выделение из оборонного бюджета дополнительных средств на освоение космоса.

Бывший верховный главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе призывает Белый дом и Пентагон быстрее предпринять упреждающие меры, пока российско-китайский альянс ещё только набирает силу. «По мере того, как РФ и Китай будут объединяться для работы в космосе, будет расширяться и их военно-стратегическое сотрудничество в целом — с серьёзными потенциальными последствиями здесь, на планете Земля», — предупреждает Ставридис.