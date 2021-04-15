 

Невзоров: Увидев российскую армию в деле в Украине, японцы вспомнят про Курилы, немцы улыбнутся про Кенигсберг, Молдова – про Приднестровье

15.04.2021, 7:18, Новости дня
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Когда дело дойдет до темы “умирать”, то выяснится, “что патриотические мультики сами воевать не могут и умирать тоже”, отметил Невзоров. По его словам, ни один российский солдат или офицер не будет иметь ни малейшего понятия, “за каким он здесь чертом и за чьи яхты и дворцы воюет”.

“И на фронтах, по традиции, как всегда окажутся “срочники”, имеющее опыт стрельбы только со швабр, лопат, беготни за пивом для дедов и заправки коек. Этих цыплят в камуфляже отчаянно злые, и опытные, и дико мотивированные батальоны [экс-лидера “Правого сектора” Дмитрия] Яроша передушат тысяч пять за первую неделю”, – сказал Невзоров.

На РФ “обрушится ливень из цинковых гробов”, а через неделю он усилится, прогнозирует публицист.

“Россия везде ухитряется находить только позор. Найдет, проглотит его, кое-как переварит и несколько лет исходит страшным медийным поносом. А тут (в Украине. – “ГОРДОН”) она отхватит позор сразу же в неперевариваемых дозах, – подчеркнул Невзоров. – Увидев российскую армию в деле, японцы сразу вспомнят про Курилы, немцы улыбнутся про Кенигсберг, Молдова – про Приднестровье”.

ВИДЕОВидео: Александр Невзоров / YouTube
Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщали, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. 
В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.
Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 
По данным украинской разведки, на начало марта возле границы Украины РФ разместила около 89 тыс. человек. По прогнозу начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, к 20 апреля их количество увеличится до 110 тыс.
Кенигсберг входил в состав Пруссии и Германии с 1773-го по 1945 годы. После окончания Второй мировой войны город был передан в юрисдикцию СССР и в 1946 году переименован в Калининград. Почти все населявшие Кенигсберг немцы были депортированы в Германию. Вместо них в город переселили граждан СССР. Калининград является самой западной точкой Российской Федерации. Он расположен в Европе и граничит с Польшей и Литвой, с Россией общей сухопутной границы не имеет.  
После Второй мировой войны Курильские острова входят в Сахалинскую область России. Между Москвой и Токио остается нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил – островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы “северными территориями” и не признает их российскими. Москва не признает самого факта территориального спора.
Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана.
Батальоны “Украинской добровольческой армии” (УДА) были созданы в декабре 2015 года на основе 5-го и 8-го батальонов “Добровольческого украинского корпуса – Правый сектор”. В октябре 2018 года Ярош объявлял об отводе бойцов УДА с передовой войны на Донбассе и о начале подготовки отрядов территориальной обороны по всей стране.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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