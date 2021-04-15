Загадочная авария в лондонском метро в 1975 году, когда машинист застыл в трансе

Этот случай до сих пор является очень странным и многочисленные версии, выдвинутые в попытках объяснить его, оказались не в силах дать 100% ответ на все вопросы.

Было обычное слегка морозное лондонское утро 28 февраля 1975 года, и люди на северной городской линии лондонского метрополитена спешили как обычно на работу.

В 8:46 поезд, нагруженный около 300 пассажирами, отправившийся со станции Дейтон-парк, уже подъезжал к станции Моргейт.

Так как был час пик, множество пассажиров поднялись с сидений и выстроились толпой у дверей, готовясь к высадке. Никто из них не ожидал, что случится в следующее мгновение.

До станции оставалось всего чуть-чуть и поезд уже должен был начать тормозить, однако он все еще продолжал двигаться с большой скоростью и даже будто бы прибавил скорости.

Пассажиры начали заметно нервничать, потому что это была конечная станция на линии и дальше в туннеле не было ничего, кроме глухой бетонной стены.

Через пару мгновений поезд на большой скорости проскочил мимо станционной платформы и далее случилась величайшая и самая загадочная трагедия, которую когда-либо видел лондонский метрополитен.

Поезд пролетел мимо станции, проигнорировав красные предупреждающие огни, проехал по туннелю со скоростью от 30 до 40 миль в час, миновал нефункционирующий гидравлический буфер и врезался прямо в стену в конце, вминая первый вагон в крышу туннеля, а далее врезая последующие три вагона друг в друга, как гармошку, и погружая всю станцию ​​во тьму и хаос.

Пыль и дым пропитали воздух, пока дезориентированные пассажиры на станции пытались подняться на ноги, кашляя в темноте, постанывая и крича от ран и не понимая, что только что произошло.

Прибытие спасательных служб не заняло много времени, и далее это превратилось в 6-дневную операцию, в которой в конечном итоге были задействованы 1324 пожарных, 240 полицейских, 80 работников скорой помощи, 16 врачей и множество добровольцев. Они работали в темном и сыром туннеле на глубине 70 футов под землей, при плохом освещении, падении уровня кислорода, гнетущем облаке сажи и пыли в воздухе и высокой температуре до 120 градусов по Фаренгейту (+48 градусов по Цельсию).

Позже спасатели сравнивали это с пребыванием в зоне боевых действий, с адским ландшафтом из искореженного металла и искалеченных тел пассажиров, разбросанных по покрытому сажей щебню возле вагонов, с выжившими, кричащими из мрака в агонии, как души проклятых.

Авария на станции Моргейт унесла жизни 43 человек и 74 были ранены, что сделало ее худшей аварией в мирное время в истории лондонского метрополитена, который в то время обычно без проблем обслуживал 3 миллиона человек в день с небольшим количеством аварийных ситуаций и считался одним из самых безопасных видов транспорта.

Так что случилось на станции Моргейт? Это вопрос, на который до сих пор сложно ответить, так как дальнейшее расследование обнаружило немало странных улик и даже аномалий.

Свидетели, в том числе пассажиры и сотрудники станции, сообщали, что обреченный поезд ни разу не пытался даже немного затормозить, а некоторые утверждали, что на самом деле казалось, что он еще больше ускорился, когда проехал платформу. Это было довольно странно, так как выяснилось, что с самим поездом и его тормозами было все в порядке.

Однако машинист поезда был описан как не двигающийся и никак не реагирующий ни на что, фактически ничего не делающий, кроме как смотрящий прямо перед собой с пустым выражением лица, как будто в зомби-оцепенении. Даже когда поезд приближался к неизбежному столкновению со стеной, этот человек не проявлял никакой внешней реакции.

Вскоре выяснилось, что этим машинистом, погибшим в аварии, был мужчина по имени Лесли Ньюсон, 56 лет.

Ньюсон казался хорошим сотрудником, которого коллеги называли надежным, ответственным, а также внимательным и добросовестным машинистом поезда. Он был совершенно законопослушным и уравновешенным человеком и хорошим семьянином, любил свою работу и относился к ней очень серьезно.

По словам тех, кто работал с ним в тот день, Ньюсон в то утро выглядел и вёл себя совершенно нормально, как обычно, и до аварии уже проехал несколько маршрутов без происшествий.

Позже выяснилось, что он вез с собой деньги на покупку подержанной машины для своей дочери после окончания смены, чего он с нетерпением ждал и разговаривал об этом с коллегами, взволнованно обсуждая свои планы после работы в тот день. И это было единственное, что отличало этот день от других его рабочих смен.

В карманах формы погибшего Ньюсона были обнаружены свод правил для машинистов и две записные книжки с записями о том, что делать в случае поломки или проблем поезда, обе аккуратно переплетенные в пластиковые защитные чехлы.

Ничто из этого, похоже, не изображает его как человека, который хотел совершить самоубийство или причинить себе вред, и уж тем более который забрал бы с собой при этом кучу невинных людей.

Все это также не указывало на то, что это мог быть террористический акт, поэтому были рассмотрены другие варианты, но они тоже мало чем могли ответить на все возникающие новые вопросы.

Вскрытие тела и анализ медицинской карточки показали, что с Ньюсоном все было в порядке с физической точки зрения. Никаких признаков ожидаемого сердечного приступа или инсульта. У него не было абсолютно никаких проблем со здоровьем, которые могли бы заставить его сделать то, что он делал. Также он не принимал лекарства, которые могли бы вызвать ошибку в работе его мозга или заставить его потерять сознание, а также он не был сильно пьющим человеком и не употреблял наркотики.

Действительно, было обнаружено, что он по факту был совершенно здоров. Единственная странность, обнаруженная при его вскрытии, заключалась в том, что в его организме было найдено небольшое количество алкоголя, но этого количества было явно недостаточно для того, чтобы считать опьянение главной причиной аварии. Более того, количество алкоголя было так ничтожно, что он мог выработаться просто в результате естественного процесса переваривания в кишечнике.

Семья, друзья и коллеги утверждали, что не видели, чтобы Ньюсон пил хотя бы пиво в то утро и он не был из тех людей, которые вообще когда-либо принимали алкоголь на работе.

Далее выяснилось, что судя по телесным травмам, в том числе рентгеновским снимкам, Ньюсон не делал ничего, что выглядело бы как попытка защититься от неминуемого удара. Он даже не пытался поднять руки с пульта управления, чтобы закрыть лицо, что является естественным инстинктивным жестом любого человека в подобной ситуации.

Почему Ньюсом вел себя так, словно он был полностью парализован и не мог или не желал управлять своим телом? Была версия о том, что у него якобы было неизвестное и необнаруженное при осмотрах в больнице психическое заболевание. Но какое в таком случае?

Теории включают в себя то, что у него было нечто под названием Психогенная фуга – неврологическое расстройство подобное временной глобальной амнезии, которое вызывает временное нарушение кратковременной памяти, что может привести к спутанности сознания и потере концентрации.

Однако Ньюсом много лет водил поезда, и ничего подобного раньше с ним не происходило.

Другие теории включают в себя то, что ему дали какое-то химическое вещество или яд, чтобы вызвать состояние, подобное глубокому трансу, но во-первых, кем и с какой целью, и почему это не было обнаружено в анализах крови? А во-вторых, в таком состоянии ему было бы сложно проехать по маршруту с поворотами, так как он бы вероятно в какой-то момент просто упал с сиденья.

Существовала даже абсурдная теория о том, что он был загипнотизирован.

К концу расследования так и не удалось установить, была ли авария вызвана преднамеренным действием, совершенным Ньюсоном, или каким-то неизвестным обстоятельством.

Эта авария заставила лондонское метро переосмыслить свои процедуры безопасности, и на данный момент у него есть система, неофициально известная как "Защита Моргейта", которая заставляет поезда автоматически тормозить, если водитель каким-то образом выходит из строя или поезд набирает слишком большую скорость при подъезде к станциям. Также есть скорректированные ограничения скорости для поездов.

Хотя этот трагический инцидент привел к значительным изменениям в методах ведения дел, он все еще не получил адекватного объяснения. Что заставило этого нормального семьянина просто броситься в пасть смерти и унести с собой столько людей? Почему он не отреагировал или вообще ничего не сделал?

Как мы можем все это объяснить? Нет абсолютно никаких доказательств каких-либо физических или психических проблем, никаких технических сбоев, которые были обнаружены, все это очень странно, и мы, возможно, никогда не узнаем ответы на эти вопросы, что оставит это странной исторической случайностью.