 

Мнение: Госдуме нужен доктор

15.04.2021, 6:26, Разное
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Кандидат в депутаты от "Единой России" Олег Иванинский http://zsnso.ru/deputaty/ivaninskiy-oleg-ivanovich из Новосибирского зак.собрания собрался в депутаты Государственной Думы.
По его мнению Госдуме нужен доктор. Какой именно доктор нужен Госдуме и ее депутатам, кандидат не уточняет.
Ваши варианты?

PS. Плакат по стилю напомнил выборы на Украине в нулевых, где все бигборды загадили плакатами с лозунгом "Краине потрибен Литвин" (тогдашний спикер Верховной Рады).

Источник: Colonel Cassad



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