Мнение: Госдуме нужен доктор

Кандидат в депутаты от "Единой России" Олег Иванинский http://zsnso.ru/deputaty/ivaninskiy-oleg-ivanovich из Новосибирского зак.собрания собрался в депутаты Государственной Думы.

По его мнению Госдуме нужен доктор. Какой именно доктор нужен Госдуме и ее депутатам, кандидат не уточняет.

Ваши варианты?

PS. Плакат по стилю напомнил выборы на Украине в нулевых, где все бигборды загадили плакатами с лозунгом "Краине потрибен Литвин" (тогдашний спикер Верховной Рады).

—