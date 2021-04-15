 

Ученые рассказали, какие дожди идут на других планетах

15.04.2021, 6:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты из Гарвардского университета пояснили, какие атмосферные осадки наблюдаются на других планетах Солнечной системы. Если на Земле с небес капает вода, то на Венере дождь состоит из капель серной кислоты.

А на Красной планете обычно идет не дождь. Там температура низкая, поэтому с неба падают замерзшие хлопья углекислого газа. Похожая ситуация на Титане. Там снег состоит из замерзшего метана.

Но самые уникальные дожди идут на Нептуне. Представьте, что там с неба падают настоящие алмазы! Интересно, что дожди в солнечной системе имеют одну общую особенность. Независимо от того, из какого вещества состоит жидкость, она всегда формируется в капли одной и той же формы. Также они почти одинаковы по размеру.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.09 / Тихановская оценила вероятность ввода российских войск в Белоруссию

15.02 / Япония пообещала настойчиво добиваться решения вопроса по Курилам

15.11 / Силовики задержали более 500 человек во время акций протеста в Белоруссии

11.04 / Аварию на ядерном объекте Ирана объяснили ударом Моссада

16.07 / Профильный комитет рекомендует Раде во втором чтении принять закон, разделяющий полномочия мэра Киева и главы КГГА – нардеп

10.08 / МВД Белоруссии сообщило о задержании в ходе беспорядков 3 тыс. человек

05.02 / Уровень доверия россиян к Путину снизился, к Навальному – вырос – опрос

13.03 / В Госдуме оценили слова Кравчука про «развертывание конфликта» в Донбассе

14.11 / В Киеве на Днепре горела 20-метровая яхта

15.12 / Турция решила срочно купить китайскую вакцину от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика