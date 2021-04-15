Ученые рассказали, какие дожди идут на других планетах

Специалисты из Гарвардского университета пояснили, какие атмосферные осадки наблюдаются на других планетах Солнечной системы. Если на Земле с небес капает вода, то на Венере дождь состоит из капель серной кислоты.

А на Красной планете обычно идет не дождь. Там температура низкая, поэтому с неба падают замерзшие хлопья углекислого газа. Похожая ситуация на Титане. Там снег состоит из замерзшего метана.

Но самые уникальные дожди идут на Нептуне. Представьте, что там с неба падают настоящие алмазы! Интересно, что дожди в солнечной системе имеют одну общую особенность. Независимо от того, из какого вещества состоит жидкость, она всегда формируется в капли одной и той же формы. Также они почти одинаковы по размеру.