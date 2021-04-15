 

Huawei обещает запустить сети связи шестого поколения

15.04.2021, 6:24, Новости дня
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По словам исполнительного директора китайского Huawei, компания запустит сети шестого поколения (6G) уже к 2030 году. Сюй Чжицзюнь также пообещал, что скоро разработчик опубликует техническую документацию, из которой будет понятно, что такое 6G и какие объемы данных она сможет передавать.

Еще недавно нас удивляли колоссальные возможности 5G. А в следующем поколении беспроводная связь ускорит передачу данных еще раз в пятьдесят! Представьте себе скорость интернет-соединения в 1000 Гбит/с!

Также 6G уменьшит задержки примерно в десять раз. Но и это не главное преимущество новой технологии. Эксперты полагают, что им удастся связать воедино спутниковые и наземные системы передачи данных, что позволит обеспечить простой и дешевое сплошное покрытие на всей поверхности планеты.



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