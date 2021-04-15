 

Die Welt – из-за «глобализации 2.0» немецкую экономику ждут трудные времена

15.04.2021, 6:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пандемия коронавируса привела к тому, что многие государства мира стали усиливать своё влияние на экономику, пишет Die Welt: активнее применять такие меры, как контроль за экспортом и субсидирование отечественного бизнеса. В этих условиях ориентированная на экспорт немецкая экономика может серьёзно пострадать, отмечает издание.


Reuters

Администрация Джо Байдена практически не внесла изменений в торговую политику Дональда Трампа, пишет Die Welt. Введённые Трампом торговые пошлины остаются в силе. Кроме того, США фактически запретили экспорт вакцин и прочих медицинских товаров в Европу.

Как отмечает издание, все эти меры снизили надежды Брюсселя и Берлина на новую эру разрядки в трансатлантических торговых отношениях после смены власти в Вашингтоне. Согласно анализу немецкой маркетинговой компании GTAI, мир стоит на пороге «глобализации 2.0» — которая будет куда дискомфортнее для привыкших к успехам немецких экспортёров, чем нынешнее положение дел.

Пандемия коронавируса привела к тому, что многие государства мира (не только США) повысили уровень своего влияния на экономику, пишет Die Welt. Такие меры имеют широкую поддержку среди населения. Широкое распространение получили такие средства государственного влияния на экономику, как контроль за экспортом и обширные субсидии для отечественных компаний.

По мнению GTAI, если такая тенденция продолжится, то для ориентированной на экспорт немецкой экономики могут наступить трудные времена. «Геополитическое напряжение нарастает, доступ к рынкам затрудняется, ценности мировой торговли находятся под давлением», — приводит издание отрывок из исследования GTAI.

Кроме того, в компании отметили конкуренцию со стороны Китая, зачастую использующего нечестные практики, такие как субсидирование своих предприятий. Однако, по мнению GTAI, на данную проблему стоит смотреть более глобально: речь идёт о глобальном изменении роли государства в экономике. Почти 30 лет глобализации и либерализации мировой торговли теперь сменяются обратной тенденцией. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.12 / Суд арестовал акции украинской судоходной компании по ходатайству ВЭБ.РФ

05.02 / Петь нельзя, хлопать можно — МОК огласил список запретов на Олимпиаде в Токио

29.08 / В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

30.06 / В ОПРФ раскритиковали заявление движения «Голос» о голосовании по Конституции

02.10 / США ввели санкции против белорусских чиновников. Лукашенко в списке нет

02.04 / Трамп начал пользоваться новой интернет-платформой

12.08 / Роспотребнадзор отчитался о состоянии испытывающих вакцину «Вектора» добровольцев

01.11 / ЦИК Грузии подвел первые результаты по итогам выборов в парламент

29.12 / В Хорватии за два дня произошло четыре сильных землетрясения, погибло семь человек

15.08 / Разработана технология создания кирпичных структур на Луне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика