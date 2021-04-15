SCMP – в Японии научились превращать пластиковые отходы в жидкое топливо

Японские учёные разработали новую технологию, которая позволяет при помощи катализатора превращать пластиковые отходы в жидкое топливо и воск. Они надеются, что этот метод поможет перерабатывать огромное количество мусора, которое уже накопило человечество с начала промышленного производства пластика в середине прошлого века, в полезное сырьё, пишет South China Morning Post.

Исследователи из Японии заявляют, что они нашли способ превращать пластиковые отходы в полезное сырьё. По их словам, при помощи катализатора самые распространённые виды пластика можно преобразовать в жидкое топливо.

МАСАДЗУМИ ТАМУРА, доцент университета Осаки: Мы разработали вот такой катализатор. Это металлический рутений, нанесённый на оксид церия. Химическая реакция происходит, если поместить этот катализатор и пластик в реактор, герметично закупорить его и разогреть. И перемешать это всё под давлением водорода.

Для используемых в настоящее время методов переработки необходима температура не менее 300 градусов по Цельсию (572 градуса по Фаренгейту). Однако новый способ, по словам команды учёных, позволяет перерабатывать отходы при температуре 199 градусов по Цельсию (390 градуса по Фаренгейту). При этом до 77 процентов пластика можно превратить в жидкое топливо, а ещё 15 процентов — в воск.

МАСАДЗУМИ ТАМУРА: На протяжении последних лет применялись разные подходы, направленные на решение проблемы пластиковых отходов. Такие, например, как горизонтальная переработка отходов, замещение пластика биоразлагаемыми полимерами и сокращение его применения. Тем не менее полностью избавиться от пластика очень сложно — поэтому по-прежнему необходимо развивать технологии, которые позволяют его эффективно использовать.

Согласно результатам проведённого в 2017 году исследования, с 1950-х годов прошлого века люди создали около 8,3 миллиарда тонн пластика. При этом всего 9 процентов от всех произведённых пластиковых отходов было переработано. Ещё около 12 процентов пластика для одноразового использования было сожжено. Всё остальное оказалось на свалках или в окружающей нас среде, говорится в исследовании.

Дата выхода в эфир 12 апреля 2021 года.