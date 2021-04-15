Ученые заявили о негативном влиянии “ложного кислорода” на процесс поиска признаков жизни в космосе

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили нюансы, влияющие на процесс поиска жизнеспособных планет в космосе. В результате они выявили факт негативного влияния “ложного кислорода” на идентификацию небесных тел как потенциально пригодных для жизни.

Ученые, представляющие Университет Калифорнии, провели изучение набора летучих элементов модели геохимической эволюции каменистых планет. Исследователями было рассмотрено несколько вариантов сценариев, при которых безжизненная планета неподалеку от звезды, подобной Солнцу, имела бы способность к эволюции за счет сигнала кислорода, выявленного в пределах её атмосферы. Дело в том, что именно наличие кислорода является для астрономов базовым маркером в исследованиях дальних миров, как планет, потенциально пригодных для жизни. В итоге научной работы специалисты отметили, что кислород вовсе не является единственным показателем, способным охарактеризовать совокупность полученных свидетельств как признак вероятной жизни. Так, один из авторов исследования Джошуа Криссансен-Тоттон заверил, что генерация кислорода может осуществляться и без жизненных предпосылок. Таким образом, исследователи могут опираться на так называемый “ложный кислород”, способный в итоге направить их на неверные выводы о возможном факте обитаемости той или иной планеты. По мнению ученого, как минимум необходимо провести ряд дополнительных исследований с применением телескопа, который бы позволил уловить отличие биологического кислорода от его ложного заменителя.

Примечательно, что эксперты анонсировали введение в эксплуатацию такого телескопа уже в 2030 году. Он, в частности, сможет передавать на Землю фотоснимки звезд, аналогичных Солнцу. Идея о необходимости его применения основана на том, что время необходимо уделять исследованию тех планет, которые идентичны по разнообразным характеристикам именно с планетой Земля, поскольку она на данный момент является единственным образцом возникновения жизни и наличия в атмосфере биологического кислорода. Таким образом, исследование калифорнийских ученых показало – теперь для идентификации планеты как жизнеспособной необходимо предварительно доказать структуру обнаруженного кислорода, а также обзавестись рядом дополнительных доказательных факторов.

Источник: ekovolga.com