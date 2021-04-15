 

ОБСЕ зафиксировала максимум обстрелов в Донбассе с начала года

15.04.2021, 6:12, Новости дня
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Зафиксированное ОБСЕ за последние две недели число случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе является максимальным с начала года, сообщила спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Хайди Грау.

«Заседания Трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп состоялись на фоне возросшего числа нарушений режима прекращения огня. По данным Специальной мониторинговой миссии (СММ), число нарушений, зафиксированных в течение последних двух недель, достигло самого высокого уровня в этом году и было в три раза выше по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. Это негативно сказывается и на нашей работе», – приводит слова Грау ТАСС.

Спецпредставитель отметила, что в течение последних двух недель также «значительно участились случаи ограничений и препятствий для свободного передвижения СММ ОБСЕ и выполнения ее мандата».

Дискуссия относительно координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня, по словам Грау, будет продолжена на будущих заседаниях рабочей группы по безопасности. «Эффективная имплементация данного механизма будет возможна только при наличии политической воли значительно сократить число нарушений режима прекращения огня по обе стороны от линии соприкосновения», – подчеркнула она.

В обсуждениях участников заседания политической рабочей группы, констатировала Грау, «снова преобладали процедурные вопросы, которые воспрепятствовали продвижению относительно разработки плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями». В центре внимания гуманитарной рабочей группы, проинформировали в ОБСЕ, были вопросы устранения препятствий для одновременного открытия новых пунктов пропуска вблизи населенных пунктов Золотое и Счастье Луганской области, а также относительно взаимного освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом.

Накануне полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. Днем ранее представитель Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник заявил, что представители Киева сорвали работу политической подгруппы Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

В начале марта омбудсмен провозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова обвинила Киев в срыве переговоров по Донбассу. По ее словам, на очередном заседании представители Украины «придерживались абсолютно недипломатичной линии поведения и нарушали установленный порядок ведения заседания». До этого в ДНР заявили об отказе Украины рассматривать «дорожную карту» по урегулированию конфликта в Донбассе.



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