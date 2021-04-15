Россия призвала избежать военной эскалации в Афганистане

Москва призывает избежать военного сценария развития событий после переноса сроков вывода контингента США из Афганистана, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Мы бы не хотели, чтобы сценарий дальнейшего развития событий в Афганистане был военным», – приводит слова Кабулова РИА «Новости».

По словам Кабулова, реакция талибов на решение США перенести вывод войск была ожидаема. «Теперь американским коллегам надо будет объясняться с движением талибов, с которым они подписали соглашение. Договоры должны выполняться», – сказал Кабулов.

Накануне главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран НАТО в ходе состоявшейся в среду видеоконференции решили начать вывод войск из Афганистана. В Сенате стремительный вывод войск США из Афганистана назвали «фатальной ошибкой». В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал решение о выводе воинского контингента НАТО из Афганистана «историческим» и «эпохальным».

Во вторник появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Позже Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.

Также стало известно, что Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Ранее запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.