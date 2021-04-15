 

Годовой ущерб РФ от таяния Арктики оценили в 80 млрд долларов

15.04.2021, 6:12, Новости дня
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Потенциальный ущерб РФ от неконтролируемых выбросов метана из арктических шельфовых гидратов в атмосферу Земли из-за таяния подводной мерзлоты может составить от 80 млрд долларов в год, говорится в исследовании ВШЭ.

Мелководье российской Арктики содержит гигантские запасы метана, объем которых в сотни раз превышает растворенный в атмосфере газ, пишут в своем исследовании ученые ВШЭ. Однако из-за таяния подводной мерзлоты метановые гидраты уже дестабилизированы, что может привести к «труднопредсказуемым климатическим последствиям», указывают они. Учитывая, что площадь сквозного протаивания мелководья Арктики оценивается в 5-10%, потенциальный выход метана в атмосферу может составить от 37,5 до 75 гигатонн. Такая эмиссия способна привести к увеличению концентрации метана в атмосфере в 5-25 раз, передает ТАСС.

«Это может привести к дополнительному потеплению климата, сопоставимого с эффектом от предполагаемого удвоения содержания двуокиси углерода в атмосфере до конца 2100 года», – говорится в докладе Высшей школы экономики.

При этом даже незначительный выброс метана – 1-5% от всего потенциала – приведет к экономическим потерям в 80 млрд долларов в год, 90% которых придутся на Россию, предупреждают ученые ВШЭ. Ущерб может увеличиться до 60 трлн долларов в год к концу следующего столетия.

В исследовании отмечается, что РФ в данный момент не обладает «научной кооперацией, способной проводить на мировом уровне исследования процессов, которые могут вызвать масштабные изменения климата за короткий промежуток времени». ВШЭ рекомендует российскому правительству создать национальный консорциум для изучения климатических и экологических последствий деградации мерзлоты.

Накануне биолог-агроном Михаил Воробьев рассказал газете ВЗГЛЯД, что благодаря потеплению в средней полосе РФ скоро можно будет выращивать арбузы и другие южные культуры. Вместе с этим эксперты предупредили о влиянии глобального потепления на нефтегазовые промыслы.



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