 

Песков прокомментировал предстоящую встречу Путина и Байдена: Москва изучит предложение

15.04.2021, 6:08, Разное
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Официальный представитель Кремля заявил, что Москва и Вашингтон не станут торопиться с
проработкой встречи. Также Дмитрий Песков подчеркнул важность того, чтобы такая инициатива и слова о необходимости диалога
имели взаимосвязь с реальными делами.

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что предложение Соединенных Штатов провести
встречу двух президентов в “одной из третьих стран” является новым. По словам Пескова, Москва
изучит его перед тем, как принять решение и начать тщательную проработку по дипломатической линии.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что если Вашингтон после
предложения о проведении саммита введет новые санкции против России, то наша страна будет рассматривать это как расхождение слов властей США с реальными делами.

Напомним, Джо Байден позвонил российскому коллеге 13 апреля и предложил ему провести в ближайшие месяцы встречу, чтобы обсудить отношения России и США. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что личная встреча лидеров двух стран может быть предстоящим летом. Позже Дмитрий Песков заявил, что американские власти предлагали
провести саммит в одной из европейских стран.



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