 

В Белом доме озвучили ожидания от встречи Путина и Байдена

15.04.2021, 6:08, Разное
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Последние дни мировая пресса активно обсуждает новый этап российско-американских отношений. Намедни лидеры двух стран Владимир Путин и Джо Байден созвонились по инициативе США.

В распоряжении журналистов оказались темы, которые были затронуты в ходе разговора президентов. Большой ажиотаж вызвал тот факт, что Байден предложил Путину провести саммит на нейтральной территории.

Пресс-секретарь российского главнокомандующего заявил, что в Кремле изучат данное предложение, после чего будет озвучено окончательное решение. В Белом доме также выразили оценку возможному событию.

Пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что Вашингтон нацелен на выстраивание стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. По ее словам, американская сторона видит в предстоящей встрече двух лидеров шанс начать работу в тех сферах, где Россия и США смогут добиться нужного результата.

Что касается телефонного разговора Путина и Байдена, то Псаки назвала его конструктивным. Прошедшее событие положительно отразилось и на экономике. Стало известно, что после беседы президентов вырос курс рубля.



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