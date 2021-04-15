Депортация в сталинском стиле

Как впервые в истории силовики вывезли монастырь.

В ночь на 14 апреля силовики принудительно вывезли из Среднеуральского монастыря под Екатеринбургом его клириков и монахинь. В комментариях для СМИ силовики ссылались на решение суда, которого не предъявляли (по некоторым сведениям, оно еще не принято).

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Последователей мятежного схиигумена Сергия (Романова), обитающих в построенном им Среднеуральском монастыре в предместье Екатеринбурга, не оставляют в покое уже несколько месяцев (сам Сергий с конца декабря содержится в московском СИЗО). Вернее, обитавших — минувшей ночью совместными силами Федеральной службы судебных приставов, МВД и Росгвардии при оперативной поддержке других служб несколько десятков человек, в том числе прописанных в монастыре, были силой погружены в автобусы и вывезены в неизвестном направлении. О масштабности операции говорит количество транспортных средств, задействованных в ней, — более 50 автобусов и машин оперативных служб.

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Это была настоящая депортация в сталинском стиле, когда так же, под покровом ночи, организованно вывозили в Сибирь и «на севера» целые конфессии — свидетелей Иеговы (признана Верховным судом экстремистской и запрещена в России), истинно-православных христиан (катакомбников)…

Если верить сообщениям провластных СМИ, Верхнепышминский суд Свердловской области экстренно постановил выселить монастырь — в качестве обеспечительной меры по иску прокурора Верхней Пышмы. Когда принималось решение — неизвестно, поскольку в картотеке суда говорится лишь о назначении заседания по этому иску на 11 мая. На стороне монастыря работает достаточно мощная команда адвокатов, о готовящемся заседании ее никто не предупреждал, и адвокаты уверены, что такого заседания не было вовсе. На такую мысль наводит и сообщение, размещенное на официальном сайте Верхнепышминского суда ранним утром, 14 апреля: «Исковое заявление передано в производство судьи Вершининой М.П., судебное заседание назначено на 14:30 11.05.2021».

Еще интереснее методы, которыми осуществлялась первая в новейшей российской истории депортация целого монастыря, и последствия, к которым она привела. В монастыре, где официально зарегистрировано 126 человек, а фактически проживает около 150, уже привыкли к регулярным «проверкам», которые начались сразу после «изъятия» и этапирования в Москву о. Сергия три с половиной месяца назад. (До этого мятежного схиигумена покарали «по церковной линии»: сначала лишили сана, а потом отлучили от РПЦ за критику патриарха и апокалиптические пророчества.) Знаменитые проповеди о. Сергия, ныне полностью удаленные из Сети, при всей их эпатажности содержали «патриотические призывы» к законопослушанию.

Следуя этим призывам, монахини безропотно открывали двери чиновникам и силовикам, осуществлявшим проверки, и были готовы сделать это и в ночь на 14 апреля. Однако штурмующим монастырь, вероятно, важна была «картинка» — и совершенно немотивированно они вскрыли болгарками все имеющиеся в монастыре железные двери — как в храмах, так и в жилых или хозяйственных помещениях. После этого в мегафон стали транслировать призыв немедленно покинуть территорию монастыря ввиду опасности нахождения в нем для жизни и здоровья. Понятно, что «проверки» выявили массу нарушений технических регламентов, мер санитарной и противопожарной безопасности и т.п. — ну, всего того, что выявляют в РФ при подобных «проверках». И это притом, что за 20 лет своего пребывания в РПЦ Среднеуральский монастырь — с технической точки зрения — считался там образцовым: никакие предупреждения или предписания об устранении нарушений ни со стороны епархии, ни со стороны государственных органов ему не поступали. Проблемы начались только после того, как Сергий и его сторонники перешли в церковную оппозицию. Лишнее напоминание о «светском характере» российского государства…

После «зачистки», уже утром, в опустевший и разгромленный монастырь зашли представители фонда «Ника» — учрежденного Екатеринбургской епархией РПЦ юрлица, выполняющего, в частности, охранные функции. Ожидается приезд в обитель, из которой доблестно изгнали «раскол», и главного бенифициара случившегося — митрополита Екатеринбургского Евгения (Кульберга). События вокруг монастыря получили новую динамику сразу после того, как патриарх Кирилл в начале декабря назначил молодого московского епископа в Екатеринбург. Его предшественник на Екатеринбургской кафедре — митрополит Кирилл (Наконечный), с точки зрения патриарха, проявлял нерасторопность в «окончательном решении» среднеуральского вопроса… Между прочим, несколько дней назад следователи СК сами привезли митрополиту ранее захваченные в Среднеуральском монастыре сейфы, где обнаружилось всего 2 млн рублей (по крайней мере, столько доехало до митрополита). Среди них лежал конверт «от Дмитрия Соколова» — артиста шоу «Уральские пельмени», до последнего хранившего верность «старцу» Сергию…

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Депортированные клирики и монахини, по словам их адвокатов, отказались поселиться на базе отдыха, куда их планировала водворить епархия, чтобы «склонить к покаянию».

На всякий случай епархия открыла круглосуточную горячую линию для желающих покаяться — но едва ли она действительно станет горячей…

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В данный момент связи с большинством депортированных нет: мобильный сигнал в окрестностях Среднеуральского монастыря глушится, не исключено, что у некоторых клириков и монахинь изъяты мобильные телефоны. Предполагается, что по крайней мере часть из них направится в отдаленные скиты, предусмотрительно построенные Сергием на случай погрома монастыря. О некоторых скитах властям известно — и там тоже проводятся «проверки», другие же размещены в частных домах и пока находятся в «серой зоне» для властей. Параллельно продолжаются судебные процессы о признании за епархией РПЦ права собственности на все постройки монастыря, которые о. Сергий и его окружение оформляли как частную собственность. Но похоже, теперь эти процессы носят чисто номинальный характер: монастырь уже «взят» — не силой закона, а просто грубой физической силой. Патриарх может быть доволен.

Александр Солдатов

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