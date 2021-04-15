 

В США создан робот-змея для обследования кораблей

15.04.2021, 5:30, Новости дня
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В помощь судовладельцам американские ученые из университета Карнеги создали робота, который быстро и тщательно может обследовать состояние днища корабля и всех его деталей, находящихся под водой.

Робот имеет форму змеи. А потому проникнуть даже в самые скрытые уголки судна для него не проблема. Машина хорошо управляема, быстро скользит в водном пространстве и выполняет все положенные на нее задачи.

Обследование днища – очень трудоемкий процесс на каждом судне, отмечают специалисты. Сделать его дешевле и ускорить – это мечта каждого капитана. Ведь, кроме прочего, каждый лишний час простоя влетает в копеечку. Однако без периодических обследований в плавание лучше не выходить. Также эту процедуру иногда приходится проходить прямо посреди рейса.



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