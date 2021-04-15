Эксперты рассказали, как справиться с эмоциональным выгоранием

Агентство HeadHunter и сервис «Доктор рядом» провели исследование, установив, что половина жителей РФ подвержены так называемому эмоциональному выгоранию. Обычно это явления наблюдается у людей, занятых на очень напряженной работе, уточняют специалисты.

Лучший способ справиться с проблемой – длительный и активный отдых. Однако многие по роду своего занятия не могут его себе позволить. Например, это касается руководителей компаний и ведущих специалистов, без участия которых немыслимо продвижение важных проектов.

Но есть и другой метод преодолеть эмоциональное выгорание. Эксперты советуют больше заботиться о себе, следить за своим внешним видом, рационом питания и т.д. Также помогает забота о ближнем.