 

Эксперты рассказали, как справиться с эмоциональным выгоранием

15.04.2021, 5:30, Новости дня
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Агентство HeadHunter и сервис «Доктор рядом» провели исследование, установив, что половина жителей РФ подвержены так называемому эмоциональному выгоранию. Обычно это явления наблюдается у людей, занятых на очень напряженной работе, уточняют специалисты.

Лучший способ справиться с проблемой – длительный и активный отдых. Однако многие по роду своего занятия не могут его себе позволить. Например, это касается руководителей компаний и ведущих специалистов, без участия которых немыслимо продвижение важных проектов.

Но есть и другой метод преодолеть эмоциональное выгорание. Эксперты советуют больше заботиться о себе, следить за своим внешним видом, рационом питания и т.д. Также помогает забота о ближнем.



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