Мнение: Я нашел нефть. Вот так. Салманов (с)



Первые геологи Сургута. В центре – Салманов

Меня тут, я смотрю, начали усиленно “опровергать” после поста про первооткрывательницу алмазных месторождений Попугаеву, где я упомянул заодно и Фармана Салманова, другого нашего первооткрывателя. Поскольку пост был в основном про Попугаеву (которую в совке за открытие месторождений на триллион баксов сначала чуть не убили, а потом милостиво позволили… защитить кандидатскую, на этом всё), люди перенесли вывод и на Салманова, открывшего Самотлор – якобы я сказал, что и Салманова тоже гнобили всю жизнь, как и Попугаеву – и стали горячо с этим спорить, как в комментах, так и в перепостах, приводя длинные списки салмановских званий и регалий.

Но вы просто невнимательно читали, друзья. Салманова я привел в пример в другом плане – что он, как и Попугаева, сделал свои величайшие геологические открытия ВОПРЕКИ Системе, преодолевая ее жесточайшее сопротивление. Как Попугаева буквально своим лбом пробила стену пренебрежения и ЗАСТАВИЛА всех поверить, что в Якутии есть кимберлитовые трубки (специалисты в геологии пишут, что если б не она, то алмазы в Якутии нашли бы лет на 20-30 позже, а может, не нашли бы и до сих пор) – так и настырный азербайджанский парень буквально ткнул всех носом в богатейшие месторождения нефти там, где их никто вообще не собирался искать!

Впрочем, Салманов вообще оказался отчаянный хулиган. Ему просто повезло, что он МЛАДШЕ Попугаевой и действовал в послесталинские времена – наверно, только потому его напор сошел ему с рук. Будь оно лет на 10 раньше – его б, наверно, вписали б во “враги народа”, шлепнули, и никаких сургутов и нижневартовсков просто бы не возникло. Вот, нашел самое близкое к тому, что мне рассказывали старики-нефтяники в ХМАО в конце 90-х, описание его подвигов:

“Поработав старшим геологом и начальником экспедиции пару лет и убедившись, что в Кемеровской и Новосибирской области «ловить нечего» , Салманов самовольно погрузил свою партию из 150 человек на баржи и увел ее по течению Оби на север, в Сургут, где он предполагал найти богатое нефтяное месторождение. Это случилось в 1957 г.

На новом месте начали бурение. Не обращая внимания на приказы и угрозы начальства предать его суду за самоуправство, Салманов, поддержанный всеми членами партии, продолжал бурить скважины. Видя такую решимость, ему подписали задним числом приказ о переброске в Сургут. Бурили больше трех лет. Нефти все не было. Но вот 21 марта 1961 г. (как раз выдался праздник Навруз байрам) зафонтанировала скважина под селением Мегион. Начальник партии разослал телеграммы: «Уважаемый товарищ, в Мегионе на скважине № 1 с глубины 2180 метров получен фонтан нефти. Ясно? С уважением, Фарман Салманов». «Товарищи» в верхах отмахнулись от этой новости – мол, природная аномалия, через пару недель иссякнет. Но когда через полмесяца забил нефтяной фонтан из второй скважины под Усть-Балыком, Салманов уже не сомневался, что открыл месторождение. Тут же полетела радиограмма наверх: «Скважина лупит по всем правилам» и телеграмма Н.С. Хрущеву: «Я нашел нефть. Вот так, Салманов».

https://proza.ru/2017/04/21/1543

Каково?! Самовольно (!!) увел 150 человек в район будущего Сургута (то есть в места, где не было НИЧЕГО, буквально) – и там ТРИ ГОДА (!!) занимался бурением в пустоту . Это и сейчас-то сложно представить. Сбежал некий Фарман, прихватив “социалистическую собственность” и 150 советских граждан, куда-то в самые болота, похерив “задание партии” искать нефть в Новосибирской области. В принципе – уже статья.

Но ладно, простили на первый раз. Некто Фарман – один из начальников геологической партии (которых на самом деле СОТНИ), “чурка нерусская” – говорит “я найду нефть здесь, она тут должна быть!” Хорошо, решили сразу не расстреливать – ищи. Год бурит – ни хрена. ГОД! Вроде пора отзывать, всех под увольнение. Что Фарман? Посылает всех матом, говорит – буду бурить дальше, чую – нефть должна быть. Ок. Пригрозили судом и тюрьмой, но оставили временно в покое.

Второй год там бурит (места – одни болота, ни жилья, ни людей, только маленькие манси, будущие собянины, иногда зло зыркают из леса – прирезать могут любого, как комара прихлопнуть). Два года бурил – нет ни хрена. Вопрос – как его тут-то не накрыли медным тазом?? Это ж ведь еще и деньги, так называемые “народные”! Ищет в местах, про которые он один считает, что там “должна быть” нефть! Никто больше так не считает!

Еще вопрос – это ж какая упертость должна была быть у мужика?? Какая вера в себя?!! Два года торчать в тайге, комаров кормить, летом жара, зимой собачий холод, нефти – НЕТ. Начальство приказывает, уже с металлом в голосе – дуйте обратно в Новосибирскую область! Прекратить самоуправство! Товарищ Салманов, вы отстранены! Сдайте дела немедленно.

Салманов упирается рогом, говорит – я найду. 150 человек, которые с ним – они ведь тоже ходят под угрозой, угрозой остаться без денег. Они вообще из-за денег туда приехали, люди зарабатывать хотят. А нефти нет. Как Салманов их уговаривал? Чем держал? Почему они его прямо там, в тайге не завалили? Это ж места такие… Был Салманов – и нет его. Где он? Да черт его знает, начальник, потерялся как-то…

Но нет – остались с ним на ТРЕТИЙ ГОД. Искать в местах, где, как уже всем понятно, нету никакой нефти. Два года ж шаримся, начальник. Нету нефти!

Охрененный чел, конечно. Прикол в том, что у них ведь и третий год прошел впустую. По датам: отправились они в будущий Самотлор в 1957, а первый фонтан у них забил 21 марта 1961. То есть третий год прошел – тоже по нулям. Жесть!

Ну а что потом – вы видели. Вот еще цитатка из статьи в “Эксперте”: “Это было не месторождение, а «море» – 3,7 млрд т нефти. Мировая энергетическая конфигурация моментально и кардинально изменилась. За 10 лет (1970-1980 гг.) экспорт СССР вырос с 66,7 млн т нефти и 29 млн т нефтепродуктов до 119 и 41 млн т соответственно”.

Самотлорская скважина давала 500 тонн нефти в сутки. И ведь КАКАЯ это была нефть! Мало того, что ее было “море” – она была еще и высочайшего качества, как мне говорили, “можно было без обработки в бак вместо бензина заливать”. 1 тонна нефти – примерно 7,4 барреля. 500 тонн соответственно – 3700 баррелей. При нынешней цене нефти в 60 за баррель – получается 220 тысяч долларов в день. Из одной скважины. Год за годом.

И да – регалий потом Салманову выдали достаточно. Все равно мало, конечно (увешали всего, как елку, но миллиардером он не стал) – но все-таки поимели совесть. Впрочем – надеюсь, уже понятно, какая это была глыба. Поди такому не дай.

А вот по Попугаевой прошлись катком. Женщина ведь. Вот оно, советское “миту”. Эх…