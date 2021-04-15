 

Что произошло за день 14 апреля

15.04.2021, 4:40, Разное
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Коротко.

  • Силовики провели обыски у четырех сотрудников студенческого журнала DOXA Армена Арамяна, Владимира Метелкина, Натальи Тышкевич и Аллы Гутниковой по делу о вовлечении несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни (ст. 151.2 УК). Поводом для преследования сотрудников DOXA стало видео о недопустимости ограничения права молодых людей на протест, которое издание удалило по требованию Роскомнадзора. Одним из авторов экспертизы, которая обнаружила в высказываниях журналистов признаки склонения несовершеннолетних к участию в протестах, была лингвист Альбина Глотова, которая делала заключение по делу о клевете Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Всем четверым сотрудникам DOXA суд избрал меру пресечения в виде в виде запрета определенных действий: им нельзя выходить из дома с 00:00 до 23:59, общаться без письменного разрешения следователя с кем-либо кроме адвоката, а также пользоваться интернетом и другими средствами связи.
  • Правозащитный центр «Мемориал»* сообщил, что адвокат Семен Цветков встретился с депортированным из Франции Магомедом Гадаевым в ОМВД Ачхой-Мартановского района, но тот отказался от услуг защитника. Правозащитники предполагают, что это произошло под давлением силовиков.

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  • В Москве неизвестные задержали белорусского адвоката Юрия Зенковича. Супруге защитника Елене Денисовец позвонил минский адвокат Павел Ульянцев: он сообщил, что Зенковича задерживали сотрудники КГБ, которые перевезли мужчину в минскую тюрьму.
  • С 15 апреля тест на COVID-19 должны сдавать все граждане, вне зависимости от того, каким транспортом они прибывают в Россию. Ранее требование распространялось только на тех, кто прибывает в Россию самолетом.
  • Деньги, которые взыскали с Норильско-Таймырской энергетической компании («дочка» «Норникеля») из-за разлива топлива в мае прошлого года, поступили в резервный фонд правительства. По решению суда, около 145,5 млрд рублей направили в федеральный бюджет в качестве возмещения вреда водным объектам, еще более 684,9 млн отдали в бюджет Норильска для возмещения вреда почвам.

    • *внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

    Источник: Новая газета



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