Что произошло за день 14 апреля

Коротко. Силовики провели обыски у четырех сотрудников студенческого журнала DOXA Армена Арамяна, Владимира Метелкина, Натальи Тышкевич и Аллы Гутниковой по делу о вовлечении несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни (ст. 151.2 УК). Поводом для преследования сотрудников DOXA стало видео о недопустимости ограничения права молодых людей на протест, которое издание удалило по требованию Роскомнадзора. Одним из авторов экспертизы, которая обнаружила в высказываниях журналистов признаки склонения несовершеннолетних к участию в протестах, была лингвист Альбина Глотова, которая делала заключение по делу о клевете Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Всем четверым сотрудникам DOXA суд избрал меру пресечения в виде в виде запрета определенных действий: им нельзя выходить из дома с 00:00 до 23:59, общаться без письменного разрешения следователя с кем-либо кроме адвоката, а также пользоваться интернетом и другими средствами связи. Правозащитный центр «Мемориал»* сообщил, что адвокат Семен Цветков встретился с депортированным из Франции Магомедом Гадаевым в ОМВД Ачхой-Мартановского района, но тот отказался от услуг защитника. Правозащитники предполагают, что это произошло под давлением силовиков. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Чеченские беженцы и французские выборы Высылка Магомеда Гадаева из Парижа в Россию, на верную смерть, — не ошибка системы, а ход в большой политической игре В Москве неизвестные задержали белорусского адвоката Юрия Зенковича. Супруге защитника Елене Денисовец позвонил минский адвокат Павел Ульянцев: он сообщил, что Зенковича задерживали сотрудники КГБ, которые перевезли мужчину в минскую тюрьму. С 15 апреля тест на COVID-19 должны сдавать все граждане, вне зависимости от того, каким транспортом они прибывают в Россию. Ранее требование распространялось только на тех, кто прибывает в Россию самолетом. Деньги, которые взыскали с Норильско-Таймырской энергетической компании («дочка» «Норникеля») из-за разлива топлива в мае прошлого года, поступили в резервный фонд правительства. По решению суда, около 145,5 млрд рублей направили в федеральный бюджет в качестве возмещения вреда водным объектам, еще более 684,9 млн отдали в бюджет Норильска для возмещения вреда почвам. *внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента — Источник: Новая газета