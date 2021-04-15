Мнение: Кресла нашлись, но запах остался

О неопровержимых уликах причастности России к уничтожению самолета с польскими русофобами под Смоленском.

Сенсация о найденных итальянскими экспертами следах взрывчатки на фрагментах польского президентского самолёта вновь оказалась дутой.

Польский проправительственный еженедельник Sieci сообщил на прошлой неделе, что «экспертам из Рима были переданы для анализа следы, обнаруженные во время разборки кресел польского Ту-154М», разбившегося в 2010 году в Смоленске.

«После исследований в Риме стало известно, что на них есть следы тротила и гексогена», — сообщал еженедельник.

Сегодня Gazeta Wyborcza уточнила, что следы тротила, которые обнаружили итальянские учёные, происходят от «запасных кресел», которых не было на президентском борту во время крушения.

В отчёте, опубликованном сегодня, 13 апреля, говорится:

«Эксперты из лаборатории Racis (Лаборатория судебно-медицинской экспертизы Corps Carabinieri в Риме. — EADaily) вместе с прокурорами и экспертами из Бюро судебно-медицинской лаборатории Агентства внутренней безопасности Польши провели инспекцию так называемых запасных кресел с Ту-154М, которых не было во время крушения».

Газета поясняет, что эти сиденья являются «частью оборудования салона в случае повреждения сидений и их можно свободно снимать и снова вставлять». По версии журналистов, следы тротила «могли оставить солдаты, которых на Ту-154М доставляли в зарубежные миссии».

Напомним, 10 апреля 2010 года президентский Ту-154М разбился в аэропорту Смоленска. Погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой, а также последний президент Республики Польша в изгнании Рышард Качоровский. Согласно расследованию, Ту-154М при плохой видимости зацепился левым крылом за берёзу. Польская же элита всё стремится легализовать версию о том, что к крушению самолёта причастна Москва.

https://eadaily.com/ru/news/2021/04/14/pereputali-kresla-sensaciya-o-trotile-v-polskom-tu-154m-okazalas-dutoy – цинк

Внезапно выяснилось, что поляки пытались выдать сфабрикованные улики о причастности России за подлинные.

С такой доказательной базой можно много чего доказать.

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