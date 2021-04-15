Современный человек склонен больше доверять компьютерам, чем другим людям

Исследование, проведенное недавно в университете Джорджии (США) показало, что современный человек больше доверяет компьютерным алгоритмам, чем советам друзей или родственников.

Поначалу это было заметно при принятии простых решений. Но со временем задачи, которые люди стали решать, полагаясь на компьютеры, усложнялись, поясняют ученые.

В исследовании приняло участие полторы тысячи респондентов, всем им предложили решить проблему, пользуясь предоставленными вариантами. Одни были сгенерированы компьютерами, другие же написаны живыми людьми. Первые пользовались большей популярностью. Из этого можно сделать вывод, что умные машины уже начинают руководить нашей жизнью, говорят эксперты.