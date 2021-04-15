Биологи рассказали, как серые волки пережили последний Ледниковый период

Серые волки относительно безболезненно пережили Ледниковый период, так как у них не очень изменился рацион питания, а многие конкуренты-хищники в это время просто вымерли. К тому же, волки нормально переносят суровые зимы.

Во время глобального похолодания действительно начали быстро вымирать многие виды животных, на которых охотились волки. Зато их место заняли другие копытные, например, олени.

В то же время погибли почти все короткомордые медведи, которые часто отбирали у волков добычу. Для того чтобы выяснить причины необычной живучести волков, ученые по останкам этих зверей изучали смену их рациона от 50 тыс. лет назад до 11,7 тыс. лет назад. Кстати, во все времена серые волки могли питаться даже падалью.