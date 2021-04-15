 

Биологи рассказали, как серые волки пережили последний Ледниковый период

15.04.2021, 4:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Серые волки относительно безболезненно пережили Ледниковый период, так как у них не очень изменился рацион питания, а многие конкуренты-хищники в это время просто вымерли. К тому же, волки нормально переносят суровые зимы.

Во время глобального похолодания действительно начали быстро вымирать многие виды животных, на которых охотились волки. Зато их место заняли другие копытные, например, олени.

В то же время погибли почти все короткомордые медведи, которые часто отбирали у волков добычу. Для того чтобы выяснить причины необычной живучести волков, ученые по останкам этих зверей изучали смену их рациона от 50 тыс. лет назад до 11,7 тыс. лет назад. Кстати, во все времена серые волки могли питаться даже падалью.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.11 / Глава СВР обвинил США в попытке помешать сотрудничеству РФ и Китая

25.06 / Глава отделения «Голоса» оказалась связана с офшором из «панамского досье»

04.08 / Химик оценил версию о взрыве пиротехники в порту Бейрута

04.12 / В ДНР заявили о применении Украиной запрещенных вооружений

28.01 / Умер российский актер Василий Лановой

08.07 / «Оставьте историю историкам» — обозреватель Le Figaro отчитал протестующих в США за борьбу с прошлым

22.07 / Рособрнадзор оценил результаты ЕГЭ по русскому языку

26.06 / Кулеба: Ни одно положение российского законодательства не может помешать деоккупации Крыма

01.02 / На Украине перестали надеяться на улучшение жизни с новым президентом

21.11 / В Украине уже более 600 тыс. случаев COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика